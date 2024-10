Vertrag ab 1. Januar 2025 "Bin sehr aufgeregt" - Tuchel wird England-Coach Stand: 16.10.2024 15:26 Uhr

Thomas Tuchel wird neuer Trainer der englischen Fußball-Nationalmannschaft. Dies gab der englische Verband FA am Mittwoch (16.10.2024) bekannt. Bei der Pressekonferenz sprach Tuchel davon, dass es "sehr aufregend" sei. "Ich freue mich darauf. Ich bin Feuer und Flamme, mit diesen Spielern zu arbeiten" , sagte Tuchel.

Der Vertrag des 51-Jährigen mit der FA beginnt am 1. Januar 2025 und soll zunächst bis einschließlich der WM 2026 gelten. Wie in München und Chelsea wird der Engländer Anthony Barry sein Assistent. Der Vertrag sei bereits am 8. Oktober unterschrieben worden. Zunächst hatte die "Times" am Dienstagabend von der Einigung berichtet.

"Ich bin sehr stolz darauf, dass mir die Ehre zuteil wird, die englische Nationalmannschaft anzuführen. Ich fühle mich seit langem mit dem Fußball in diesem Land verbunden, und er hat mir schon einige unglaubliche Momente beschert", sagte Tuchel.

Tuchel wird der erste deutsche Teammanager der "Three Lions" und der dritte Ausländer auf dem Posten nach Sven-Göran Eriksson (2001 bis 2006) und Fabio Capello (2007 bis 2012). Der englische Verband hatte seit dem Rücktritt von Gareth Southgate nach der EM-Finalniederlage im Juli gegen Spanien einen neuen Cheftrainer gesucht. Zuletzt betreute der ehemalige U21-Coach Lee Carsley interimsmäßig das Team.

Tuchel: "Will die Zweifler überzeugen"

Dass sich die FA mit Tuchel für einen Nationaltrainer entschieden hat, der kein Engländer ist, spaltet Fans und Experten auf der Insel. "Es tut mir leid, ich habe leider einen deutschen Pass" , entgegnete Tuchel auf der Vorstellungs-Pressekonferenz scherzhaft auf die Frage, was er Kritikern sagen würde, die sich lieber einen englischen Trainer gewünscht hätten: "Es geht darum, Erfolg zu haben. Wir wollen Weltmeister werden - und wenn das gelingt, ist es egal, welche Nationalität in meinem Pass steht . Aber natürlich kann ich nachvollziehen, dass es Leute gibt, die sich einen englischen Coach gewünscht hätten." Für ihn gehe es auch darum, "die Zweifler mit Leistungen zu überzeugen".

Er würde die Entscheidung, ob er die Nationalhymne mitsingt, zu gegebener Zeit treffen. "Ich hörte, das sei eine persönliche Entscheidung" , so Tuchel auf die Frage einer Journalistin. Verbandspräsident Mark Bullingham zeigte sich "begeistert, dass wir mit Thomas Tuchel einen der besten Trainer der Welt gewinnen" konnten. "Unser Ziel war es, ein Trainerteam zu verpflichten, das uns die bestmögliche Chance gibt, ein großes Turnier zu gewinnen."

Tuchels Wiedersehen mit Harry Kane

Tuchel werde "alles tun, dass wir uns zuallererst für die Weltmeisterschaft qualifizieren und dass wir dann eine erfolgreiche WM haben. Wir werden versuchen, den zweiten Stern auf unser Trikot zu bekommen." Tuchel unterschrieb einen Vertrag über 18 Monate. Er soll die "Three Lions" zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada führen und dort das lange Warten auf den ersten großen Titel seit dem WM-Triumph 1966 beenden.

Thomas Tuchel feiert den Gewinn der Champions League mit dem FC Chelsea.

Englands Kapitän ist Harry Kane, den Tuchel noch aus seiner Zeit beim FC Bayern kennt. Er habe bisher noch nicht mit dem Angreifer gesprochen, schwärmte auf der Pressekonferenz aber von seinen Fähigkeiten. Der Vertrag von Tuchel beim FC Bayern war zum Ende der abgelaufenenen Saison nach rund eineinhalb Jahren aufgelöst worden. Von 2015 an trainierte Tuchel Borussia Dortmund, nachdem er zuvor sechs Jahre bei Mainz 05 an der Seitenlinie stand. Nach einer Station bei Paris St. Germain (2018-2020) folgte 2021 der Job beim FC Chelsea, mit denen er dank eines 1:0-Sieges im Finale gegen Manchester City die Champions League gewann.

Kennen sich gut aus Münchner Zeiten: Englands Kapitän Harry Kane (l.) und Trainer Thomas Tuchel.

Der 51-Jährige war zuletzt bei Manchester United im Gespräch - als möglicher Nachfolger von Erik ten Hag, ein Vertrag kam jedoch nicht zustande. Auch beim AC Mailand soll Tuchel gehandelt worden sein.