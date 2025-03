WM-Qualifikation Argentinien und Iran sichern sich WM-Tickets Stand: 25.03.2025 23:53 Uhr

Der dreimalige Fußball-Weltmeister Argentinien ist als nächste Nation für die WM 2026 qualifiziert. Noch vor dem Spiel gegen den Erzrivalen Brasilien (Mittwoch, 1 Uhr MEZ) durften sich die Argentinier über ihr WM-Ticket freuen, weil Bolivien im Estadio Municipal El Alto gegen Uruguay nicht über ein 0:0 hinauskam.

In der südamerikanischen Qualifikationsgruppe liegt Argentinien mit 28 Punkten aus 13 Spielen an der Tabellenspitze und wird somit mindestens Sechster, was zur WM-Qualifikation reicht. Von zehn Mannschaften sind die besten sechs bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko dabei. Bolivien bleibt vier Spieltage vor Schluss vorerst Siebter und würde an den interkontinentalen Playoffs teilnehmen.

Iran bislang ungeschlagen und qualifiziert

Zuvor hatte sich der Iran als drittes Team nach Japan und Neuseeland über den sportlichen Weg das Ticket für die Fußball-WM 2026 gesichert. In der asiatischen Qualifikationsgruppe A reichte dem Team von Trainer Amir Ghalenoei am Dienstagabend ein 2:2 (0:1) gegen Usbekistan, um zum vierten Mal in Folge an einer WM-Endrunde teilzunehmen.

Inter Mailands Stürmer Mehdi Taremi erzielte im Azadi-Stadion in der iranischen Hauptstadt Teheran einen Doppelpack (52./83.) und konterte damit die Treffer von Khojimat Erkinov (16.) und Abbosbek Fayzullaev (53.) für Usbekistan.

Ungeschlagener Tabellenführer

Der Iran ist damit nach acht Qualifikationsspielen ungeschlagen und führt die Gruppe A mit 20 Punkten an. Der Weltranglisten-58. Usbekistan liegt mit 17 Punkten nur knapp dahinter und darf weiter von seiner ersten WM-Teilnahme träumen.

Die Iraner sind in den USA, Kanada und Mexiko bereits das sechste Mal bei einer WM-Endrunde dabei, scheiterten bislang stets in der Gruppenphase. Zuvor hatten bereits Japan und Neuseeland das WM-Ticket gelöst. Die drei Gastgebernationen sind automatisch für die Endrunde (11. Juni bis 19. Juli 2026) qualifiziert, erstmals nehmen 48 Teams an der WM teil.