WM-Qualifikation gegen Lettland England knackt das lettische Abwehrbollwerk Stand: 24.03.2025 22:38 Uhr

Thomas Tuchel und die englische Nationalmannschaft haben in der WM-Qualifikation den zweiten Sieg eingefahren. Die "Three Lions" bezwangen Lettland am Montag völlig verdient mit 3:0 (1:0). Die Balten verteidigten aufopferungsvoll, waren aber am Ende chancenlos.

Eine Standardaktion brachte die verdiente Führung für das Team von Thomas Tuchel: Reece James verwandelte einen Freistoß sehenswert (38.). Zu diesem Zeitpunkt hatte England über 70 Prozent Ballbesitz und musste gegen sehr defensive Letten viel arbeiten. Später erhöhten Harry Kane (68.) und Eberechi Eze (76.).

Zäher Beginn gegen "mauernde" Letten

Es dauerte es bis zur 18. Minute, bis die "Three Lions" den ersten Ball Richtung Tor der Gäste brachten. Der Schuss von Jarrod Bowen, der sein Startelfdebüt im englischen Nationalteam feierte, ging allerdings weit neben das lettische Tor. Dafür brachte der Gegenzug - es war erst der zweite Vorstoß der Letten über die Mittellinie - um ein Haar den Führungstreffer: England-Keeper Jordan Pickford und Innenverteidiger Marc Guéhi behinderten sich bei einem Konter der Letten gegenseitig, Vladislavs Gutkovskis kam überraschend doch noch an den Ball, drosch diesen aber neben das Tor.

Lettischer Keeper macht Megachance zunichte

Nur kurze Zeit später brachten die Hausherren im Londoner Wembley-Stadion den Ball bei einer Doppelchance nicht im Tor unter: Zuerst köpfte Jude Bellingham den Kollegen Marcus Rashford an, der näher am Tor stand, den Abpraller drosch Ezri Konsa aus kurzer Distanz aufs Tor, aber Lettlands Torwart Krisjanis Zviedris lenkte den Ball mit einem Blitzreflex übers Tor.

Dann aber legte sich James den Ball zurecht. Sein Rechtsschuss aus 22 Metern flog über die Mauer und drehte und senkte sich sehenswert genau in den rechten Knick - ein Traumtor.

Lettland lässt Chance zum Ausgleich liegen

Kurz vor der Pause hatte England Glück, nicht den Ausgleich zu kassieren: Alvis Jaunzems, als Abwehrspieler in Polen unter Vertrag, kam im Strafraum der Briten frei zum Schuss, zögerte jedoch zu lange - Chance vertan.

Im zweiten Spielabschnitt änderte sich an der Spielanlage nichts: Der italienische Coach der Letten, Paolo Nicolato, behielt seine äußerst defensive Grundordnung bei, England suchte nach dem berühmten Schlüssel, um das Abwehrbollwerk der Gäste zu knacken.

Lettlands Kräfte reichen bis Minute 68

Die Letten hielten die Engländer gut vom eigenen Tor fern. Mitte der zweiten Hälfte schwanden dann aber die Kräfte der Gäste aus dem Baltikum: Rice passte bei einem schönen Spielzug über die rechte Seite scharf vors Tor und Kane drückte den Ball locker mit links über die Torlinie. Es war der 71. Länderspieltreffer des englischen Captains.

Kurz zuvor war der gelbverwarnte Bellingham von Tuchel aus der Partie genommen worden. Der Mittelfeldspieler von Real Madrid hatte Glück, dass er nach seinem zweiten verwarnungswürdigen Foul vom israelischen Schiedsrichter nicht des Feldes verwiesen worden war.

Eze verursacht "Schwindelattacke"

Ezes Treffer war das Ergebnis eines schwindelverursachenen Dribblings über die linke Seite. Der Angreifer von Crystal Palace schlug mehrere Haken links im Strafraum, spielte so gleich mehrere Gegenspieler aus und zog aus etwa sechs Metern ab. Sein Schuss wurde abgefälscht, der Schlussmann der Letten war dabei aber so oder so chancenlos.

In der Schlussphase parierte Lettlands Bester, Keeper Zviedris, erneut stark gegen Konsa, der aus kurzer Distanz abschloss.

Nächster Spieltag in der WM-Qualifikation ist Anfang Juni. Englands Gegner ist dann auswärts Andorra (07.06.24), Lettland trifft auf Albanien (10.06.25).