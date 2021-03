Amateurfußball - DFB bedrängt Politik aus Sorge um die Vereine

Die Hygienekonzepte passen, die Spieler, Trainer und Eltern werden nach den Öffnungen auch wieder auf den Fußballplatz zurückkehren. Das sind die für den deutschen Fußball beruhigenden Ergebnisse einer Studie, die Fritz Keller als Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und sein Stellvertreter Rainer Koch am Montag (08.03.2021) vorstellten.

Den beiden Funktionären ging es aber hauptsächlich darum, in teilweise harschem Ton an die Politik zu appellieren, Amateurfußballer wieder trainieren und spielen zu lassen. "Die Fußballer und Fußballerinnen wollen zurück auf den Platz. Die Sehnsucht ist riesig" , so Präsident Keller, der den Schlüssel in einer ausgeweiteten Teststrategie sah. Auch bei der Erarbeitung nahm er die Politik in die Pflicht. "Der organisierste Fußball kann, wenn er darf, zur Normalisierung beitragen" , fuhr Keller fort, ohne die Unterstützung des Verbandes zu konkretisieren.

"Amateurfußball ist kein pandemisches Problem, sondern Teil der Lösung" , sagte Koch, der im Verband für die Amateure zuständig ist.

Bedrohliche Lage

Grundlage der Erkenntnisse war eine digitale Umfrage vom 19. bis 27 Februar unter Mitgliedern der Vereine von 21 Landesverbänden, die wiederum im DFB zusammengeschlossen sind. "Wie geht es dem Amateurfußball in Deutschland tatsächlich?" , lautete die übergeordntete Frage, die knapp 102.000 Teilnehmer im Alter von 14 Jahren aufwärts beantworteten, darunter 17 Prozent Teilnehmerinnen.

Beim Thema Geld ist die aktuelle Lage für viele Klubs bedrohlich. Mehr als 60 Prozent der Befragten gaben an, dass sich die Coronakrise auf die finanzielle Situation des Vereins ausgewirkt habe. Unter diesen sprechen wiederum 18 Prozent von einer "existenzbedrohenden finanziellen Belastung" , 79 Prozent immerhin von einer "spürbaren finanziellen Belastung" .

Koch sagte: "Das an vielen Stellen prognostizierte Untergangsszenario gibt es für den Amateurfußball nicht, noch nicht. Klar ist aber auch: Der Basisfußball ist gezeichnet von der Corona-Krise. Es wird von Woche zu Woche schlimmer. Die Situation spitzt sich zu." Schlussfolgerung des DFB: Sobald wieder gespielt werden könne, bessere sich die Lage zwangsläufig. Direkte finanzielle Hilfe sei schon allein aus vereinsrechtlichen Gründen nicht möglich, außerdem wäre sie bei den zur Verfügung stehenden Mitteln nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.

Fehlende Einnahmen aus Eintritt und dem Verkauf von Speisen und Getränken belasten die Vereine in ähnlich hohem Maß wie fehlende Einnahmen aus Vereinsveranstaltungen, also vor allem Turnieren.

Es droht auch ein quantitatives Problem

Besorgniserregend sind in der Studie auch die Werte bei der Frage, vor welchen großen Herausforderungen die etwa 24.500 Fußballvereine standen und stehen werden. Bei der "finanziellen Situation" ging es von 24 Prozent vor Corona auf 38 Prozent hoch. Bei der Anzahl von Jugendspielern stieg der Wert von 28 auf 42 Prozent.