Formel 1 - Die Rückkehr der "Grünen Hölle"

Eröffnet am 18. Juni 1927. Die Strecke ungefähr so lang wie ein Halbmarathon. 73 Kurven, und es gibt hier sogar Sprünge, bei denen Autos und Motorräder buchstäblich die Bodenhaftung verlieren. 1961 lautete die Selbsteinschätzung der Ausrichter zum Großen Preis der Formel 1 in ihrem Streckenmagazin: "Mit Recht verdient in diesem Jahre der Große Preis von Europa die Bezeichnung: das größte Rennen auf dem längsten und schwierigsten Kurs der Welt."

Sehr viele Todesopfer

Dieser stolz klingende und sicher auch genauso gemeinte Satz gründet aber auch auf sehr traurigen Zahlen. Und auch die gehören untrennbar zur Legendenbildung um die "Grüne Hölle". 140 Menschen haben in dem nun schon über neun Jahrzehnte anhaltenden Hochgeschwindigkeitsrausch in der Eifel ihr Leben gelassen. Schwierigster Kurs - das heißt übersetzt natürlich nur eins: gefährlichster Kurs. Zu den 140 Todesopfern hätte Niki Lauda am 1. August 1976 beinahe dazugehört. Es fehlte wenig, dann wäre er in seinem Ferrari verbrannt.

Der Österreicher, der 2019 an den Folgen einer Lungentransplantation verstarb, erzählte vor vier Jahren in einem Interview mit "Auto, Motor und Sport", wie er seinerzeit an das Rennen in der Eifel herangegangen war: "Die Nordschleife war für uns damals die größte Herausforderung, die geilste Strecke, die man fahren konnte. Dein Auto dort am Limit zu beherrschen, das war die Krönung. Wir haben uns gefreut, dort zu fahren, weil wir ja jung und dumm waren und den Tod und die Gefahr ausgeblendet hatten. Völlig unbelastet und total bescheuert, obwohl das Risiko um ein Vielfaches größer war als anderswo. Ich genauso, weil ich sonst dort nicht hätte schnell fahren können. Wenn du nur an einer Ecke überlegt hättest, wo es dich hinwirft, wenn etwas schief geht, hättest du keine Runde hingekriegt."

Rettungswege viel zu lang

1976 geriet Niki Laudas Wagen auf dem Nürburgring ins Schleudern; der Österreicher zog sich schwere Verletzungen zu.

Sein Unfall veränderte alles. Sicher auch, weil er so spektakulär aussah und bei Ansicht der Bilder wohl kaum jemand glaubte, dass Lauda lebend aus diesem Flammenmeer herauskommen konnte. Schon vorher hatte es Diskussionen um die viel zu langen Rettungswege, die Sprünge und Höchstschwierigkeiten wie die legendäre Fuchsröhre, das Schwedenkreuz oder den Schwalbenschwanz gegeben. Parallel dazu wurden die Formel-1-Wagen so schnell, dass die Raserei der Königsklasse nach Laudas Unfall ab 1977 auf dem Nürburgring vorbei war.

Die überfällige, aber dennoch von vielen wegen des Verlusts von Mythos und Tradition kritisierte Modernisierung der Strecke wurde in Angriff genommen - die Formel 1 in Deutschland wechselte auf den weit weniger spektakulären Hockenheimring.

Konkurrenzkampf mit dem Hockenheimring

Erst als 1984 die auf nicht mal fünf Kilometer reduzierte neue Grand-Prix-Strecke mit zeitgemäßen Auslaufzonen fertiggestellt war, kam die Königsklasse zurück - allerdings nur kurz. Nach zwei Jahren und der vegeblichen Hoffnung auf die Rückkehr des mythischen Gefühls vieler Fans wechselte die Formel 1 1986 wieder nach Hockenheim.

Erst als Michael Schumacher die Formel-1-Begeisterung in Deutschland in ungekannte Sphären fuhr und ein Zeitalter mit später bis zu sieben Deutschen gleichzeitig in der Königsklasse einläutete, witterte Bernard Charles Ecclestone, dass in Sichtweite der Nürburg mit einem zweiten Rennen in Deutschland noch mehr Geld zu verdienen war. Es folgten das erneute Comeback der "Grünen Hölle" im Jahr 1996 und weitere 16 Rennen bis ins Jahr 2013: meist als Großer Preis von Europa, kurioserweise aber mal als Großer Preis von - ja, tatsächlich von Luxemburg.

Wirtschaftliches Desaster und sogar Haftstrafen

2004 begann auf dem Nürburgring mit einer eigentlich wunderbar klingenden Idee ein wirtschaftliches Komplettdesaster. Eine "Erlebniswelt" sollte entstehen, ein Freizeitpark mit Achterbahnen und Hotels, das Rund und die Region sollten blühende Landschaften mit vielen neuen Arbeitsplätzen werden.

Von den ursprünglichen geplanten 200 Millionen Euro Baukosten mussten die Planer bald wieder abrücken, 2009 war man bereits bei 300 Millionen, 2011 bei einer halben Milliarde. Die EU schaltete sich ein, das Land Rheinland-Pfalz geriet in schlimmste Erklärungsnöte, und bald kam auch die Staatsanwaltschaft. Der rheinland-pfälzische Finanzminister war 2009 bereits zurückgetreten, fünf Jahre später verurteilte ihn das Koblenzer Landgericht wegen Untreue in 14 Fällen und uneidlicher Falschaussage zu dreieinhalb Jahren Haft. Längst drohte die Insolvenz, 2014 wurde der Ring schließlich an das Düsseldorfer Unternehmen Capricorn verkauft. 2015 gab es erstmals in Deutschland gar keinen Grand Prix mehr.

Auch Funsportler spürten den Mythos

2016 übernahm der russische Großinvestor Wiktor Charitonin den Nürburgring zu 99 Prozent, immerhin war eine Insolvenz zu diesem Zeitpunkt längst vom Tisch. Bis nun die Formel 1 am Sonntag (11.10.2020, live-ticker bei sportschau.de) ihr Comeback in der Hocheifel feiert, haben andere Athleten versucht, den Mythos am Leben zu halten.

Das 24-Stunden-Rennen auf der alten Nordschleife ist ein weltweit beachtetes Event. Die Strecke wurde auch zunehmend von Hobbyfahrern erobert, mit denen der Ring gutes Geld verdient. In den 2000er-Jahren gab es hier auch Volksläufe und Volksradfahrveranstaltungen. Tempo 30 statt Tempo 300 also. Aber den Legendenstatus, das einzigartige Flair, diese bedrohliche Idylle, die spürten auch alle Funsportler.

Stand: 07.10.2020, 09:00