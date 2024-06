Fecht-EM Ukrainerin verweigert Georgierin Abschiedsgruß Stand: 18.06.2024 19:15 Uhr

Die Ukrainerin Olena Krywyzka hat bei der Fecht-Europameisterschaft in Basel ihrer aus Russland stammenden Gegnerin Maja Gutschmasowa den Abschiedsgruß verweigert.

Daraufhin beschwerte sich die für Georgien startende 32-Jahre alte Degen-Spezialistin: "Verdammt, warum ist ihnen (den Ukrainern) alles erlaubt, sind sie komplett durchgedreht?"

In der Runde der letzten 64 hatte sich die 37 Jahre alte Ukrainerin mit 15:9 gegen Gutschmasowa durchgesetzt. Gutschmasowa tritt seit 2017 für Georgien an. Krywyzka ist selbst in Russland geboren. Nach einem Sieg gegen Alexandra Ehler verlor Olena Krywyzka dann in der Runde der letzten 16 gegen die Estin Irina Embrich.

Letztes Jahr bereits ein Fall

Bei der Fecht-WM im vergangenen Jahr war Säbel-Fechterin Olha Charlan aus der Ukraine nach einem verweigerten Handschlag mit der Russin Anna Smirnowa zunächst disqualifiziert worden. Der Fecht-Weltverband FIE hob ihre Disqualifikation wenig später wieder auf.

Zudem wurde die umstrittene Handschlagregel aufgehoben. Sie wurde durch eine Grußgeste mit den Waffen ersetzt. Die Disqualifikation der viermaligen Mannschafts-Weltmeisterin Charlan hatte angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine international für große Empörung gesorgt.