Eishockey-WM, Viertelfinale Kanada, Schweden und Tschechien im Halbfinale Stand: 23.05.2024 23:43 Uhr

Neben der Schweiz sind auch Titelverteidiger Kanada, Gastgeber Tschechien und Schweden bei der Eishockey-WM ins Halbfinale eingezogen.

Gastgeber Tschechien und Schweden haben das Halbfinale bei der Eishockey-Weltmeisterschaft komplettiert.

Tschechien bezwang am Donnerstagabend (23.05.2024) in Prag die USA mit 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Die in der Vorrunde so dominierenden Schweden hatten beim 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0) nach Verlängerung in Ostrava gegen Finnland mehr Mühe als erwartet.

Zacha und Dostal die Helden bei Tschechien

Zum Helden des Abends in Tschechien wurde Pavel Zacha, der in der 27. Minute das Siegtor gegen die USA erzielte. Auch Gasteber-Keeper Lukas Dostal dürfte dieses Spiel nach seiner Gala-Vorstellung vermutlich nie vergessen.

Ein Krimi war das Parallel-Duell der skandinavischen Top-Teams. Rasmus Dahlin brachte Schweden in der 56. Minute in Führung, doch in allerletzter Minute zwang Hannes Björninen den Favoriten in die Verlängerung. In der 66. Minute sorgte dann aber Joel Eriksson Ek doch noch für die Entscheidung zugunsten der "Drei Kronen".

Tschechien jetzt gegen Schweden

Damit kommt es nach den WM-Regularien im Semifinale zu den Spielen Tschechien gegen Schweden sowie Titelverteidiger Kanada gegen Deutschland-Bezwinger Schweiz. Die Halbfinale finden am Samstag in Prag statt. Das Spiel um Platz 3 sowie das Endspiel steigen am Sonntag ebenfalls in der tschechischen Hauptstadt.

Zuvor hatten sich bereits Rekord-Weltmeister Kanada durch ein 6:3 gegen die Slowakei und die Schweiz durch einen 3:1-Erfolg über die deutsche Nationalmannschaft für das Semifinale qualifiziert.

Blitzstart durch McCann und Dubois

Jared McCann (3.), Pierre-Luc Dubois (5.), Nick Paul (24./60.), Dylan Guenther (47.) und Brandon Tanev (47.) trafen für die Kanadier in Prag. Peter Cehlarik (8.), Milos Kelemen (48.) sowie Marek Hrivik (57.) waren für die Slowaken erfolgreich.

Der weitere Spielplan

Ruhetag, Fr. 24.5. Halbfinale, Sa., 25.5. Schweden - Tschechien 14:20 Uhr Kanada - Schweiz 18:20 Uhr Finale, So. 26.5. 20:20 Uhr Spiel um Platz drei, 26.5. 15:20 Uhr