Eishockey-WM: Schweiz holt sechsten Sieg - Schweden deklassiert Norwegen

Die Schweizer bezwangen am Sonntag (22.05.2022) in Helsinki Außenseiter Frankreich nach 0:2-Rückstand mit 5:2 (0:2, 3:0, 2:0) und stehen mit 18 Punkten an der Spitze der Gruppe A. Am Dienstag (11.20 Uhr) kommt es dadurch zum Showdown um den Gruppensieg gegen Deutschland, das Kasachstan mit 5:4 bezwang.

Norwegen scheidet aus

Im Parallelspiel feierte Schweden den fünften Sieg in der sechsten Partie. Der elfmalige Weltmeister besiegte Norwegen in Tampere ohne Probleme mit 7:1 (1:0, 4:0, 2:1) und ist mit 15 Zählern Zweiter der Gruppe B. Norwegen scheidet durch die vierte Niederlage aus.