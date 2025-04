Eishockey-WM in Tschechien Pleite beschert DEB-Frauen schweres Los im Viertelfinale Stand: 15.04.2025 17:41 Uhr

Aufgrund einer Niederlage gegen Japan hat sich die deutsche Frauen-Nationalmannschaft bei der Eishockey-WM eine bessere Ausgangslage verspielt. Im Viertelfinale wartet eine harte Aufgabe.

Im vierten Gruppenspiel verlor das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod gegen Japan mit 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) und kassierte die zweite Niederlage. In der Runde der besten acht am Donnerstag (17.04.2025) trifft das DEB-Team nun auf die Topfavoritinnen aus den USA.

USA wurde bereits zehn Mal Weltmeister

Rui Ukita (26.) erzielte den Treffer des Tages für die Japanerinnen, die sich in der Gruppe B mit neun Punkten Rang zwei hinter Schweden (12 Punkte) und vor der DEB-Auswahl (6) sicherten. Deutschland, das schon vor dem Spiel den K.o.-Runden-Einzug sicher hatte, steht nach dem verpassten angepeilten Gruppensieg gegen den zehnmaligen Titelträger und Vize-Weltmeister des Vorjahres nun vor einer Mammutaufgabe.

Seit 2019 wird das Turnier mit zehn Mannschaften in eine schwächere und stärkere Gruppe eingeteilt. Die ersten drei Teams der Gruppe B erreichen das Viertelfinale, für das alle Mannschaften der Gruppe A bereits qualifiziert sind. Das deutsche Team um Kapitänin Daria Gleißner hatte 2024 in Utica (USA) nach vier Siegen in der Vorrunde sowohl das Halbfinale als auch das Spiel um Platz fünf und den Aufstieg in Gruppe A nur denkbar knapp verpasst.