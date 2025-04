Modus, Favoriten und deutsche Chancen Deutsche Eishockey-Frauen greifen nach erster WM-Medaille Stand: 08.04.2025 10:27 Uhr

Nach dem Gewinn des Deutschland Cups und der erfolgreichen Olympia-Qualifikation reisen die deutschen Eishockey-Frauen mit viel Selbstvertrauen zur Weltmeisterschaft 2025. Im tschechischen Budweis sollen die starken Leistungen der vergangenen Monate mit einer historischen WM-Medaille ihre Krönung finden.

Wie weit es für das DEB-Team gehen kann und wie der Modus bei der Weltmeisterschaft überhaupt funktioniert: Hier die wichtigsten Infos im Überblick.

Wo und wann findet die WM statt?

Die 24. Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen findet vom 9. bis 20. April 2025 im tschechischen Budweis statt. Die deutsche Mannschaft startet am Mittwochvormittag in der schwächeren Gruppe B gegen Schweden in das Turnier. Weitere Gegner sind Norwegen, Ungarn und Japan.

Die drei bestplatzierten Teams aus der Gruppe B ziehen in das Viertelfinale ein. Die fünf Teams aus der stärkeren Gruppe A (Kanada, USA, Finnland, Tschechien und die Schweiz) sind automatisch für das Viertelfinale qualifiziert. Das Finale findet am 20. April um 18 Uhr statt.

Das deutsche Aufgebot

Angeführt wird das Team von Kapitänin Daria Gleißner vom Bundesligisten ECDC Memmingen Indians. Die 31-jährige Verteidigerin geht in ihre neunte WM-Endrunde, die deutschen Leistungsträgerinnen sind allerdings andere.

Torhüterin Sandra Abstreiter ist der große Rückhalt im Team von Bundestrainer Jeff MacLeod. 2024 wurde sie bei der Eishockey-WM als beste Torhüterin ausgezeichnet. Die Freisingerin spielt als eine von zwei Deutschen in der nordamerikanischen Profiliga PWHL, und zwar für das kanadische Team Victoire de Montréal. Im letzten Vorbereitungsspiel gegen Japan unterstrich die 26-Jährige ihren Stellenwert und rettete den Sieg mit vier Paraden im Penalty-Schießen.

Vorne kommt es vor allem auf das gefährliche Welcke-Duo an. Die Zwillinge Luisa und Lilli Welcke sind in Heidelberg aufgewachsen und spielen mittlerweile für die Boston University Terriers in den USA. Dort werden die Beiden als "Telepathic Twins" gefeiert und auch für das DEB-Team sind sie bereits Schlüsselspielerinnen. Anfang des Jahres schossen die 22-Jährigen Deutschland mit ihren Toren zur ersten Olympia-Teilnahme seit 2014.

Daria Gleißner

Wie sind die Chancen des DEB-Teams?

Trotz der individuellen Stärke einzelner Spielerinnen spielt die DEB-Auswahl nicht in Gruppe A der anstehenden Weltmeisterschaft, in der sich die Top-Nationen duellieren. Nach der erfolgreichen Olympia-Qualifikation setzt MacLeod auf einen nahezu unveränderten Kader und gibt sich bei der Zielsetzung selbstbewusst: "Wir wollen eine Medaille" , sagte der gebürtige Kanadier in einem Interview.

Beim ersten großen internationalen WM-Turnier unter seiner Regie verpasste die DEB-Auswahl 2024 nur denkbar knapp den Halbfinal-Einzug und landete am Ende auf einem starken sechsten Platz. Das Minimalziel Viertelfinale sollte bei der aktuellen Formkurve der Mannschaft kein Problem sein. Ob es zu einer Medaille reicht, wird sich erst in den K.o.-Spielen zeigen, wo die Top-Nationen auf das deutsche Team warten. Wichtig wäre eine gute Ausgangslage nach der Vorrunde, um den USA und Kanada im Viertelfinale noch aus dem Weg zu gehen.

Wer sind die Favoriten?

Die Favoriten sind gleichzeitig auch die bisherigen Titelträgerinnen. Seit der Einführung der Eishockey-Weltmeisterschaften der Frauen (1990) gab es nur zwei Gewinnernationen: Kanada und die USA. Mit 13 Titeln rangiert "Hockey Canada" auf dem ersten Rang des Medaillenspiegels. Die US-Amerikanerinnen knapp dahinter mit zehn Erfolgen.

Dahinter kämpfen einige Teams darum, den Abstand zu den beiden Top-Nationen zu verringern. Nur Finnland konnte 2019 bei der Heim-WM das Endspiel erreichen, aber auch die tschechischen Gastgeberinnen sind ein ernstzunehmender Medaillenkandidat.

Zeitplan WM-Gruppe B

09.04.2025 | 11:00 | Schweden – Deutschland in Budweis (CZE)

12.04.2025 | 15:00 | Norwegen – Deutschland in Budweis (CZE)

14.04.2025 | 11:00 | Deutschland – Ungarn in Budweis (CZE)

15.04.2025 | 15:00 | Deutschland – Japan in Budweis (CZE)

Wo können Sie die Wettbewerbe verfolgen?

Alle deutschen Spiele werden live und kostenfrei beim Streamingsender "MagentaSport" angeboten. Auch viele weitere Partien, wie das Finale werden übertragen.