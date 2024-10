Saisonstart in der NHL Niederlage für Grubauer - Campbell schreibt Geschichte Stand: 09.10.2024 07:22 Uhr

Nationaltorhüter Philipp Grubauer hat mit Seattle Kraken einen Fehlstart in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL hingelegt.

Die Mannschaft des deutschen Keepers verlor ihren Auftakt in die neue Saison in der Nacht zu Mittwoch (09.10.2024) trotz einer Zwei-Tore-Führung mit 2:3 gegen die St. Louis Blues, Grubauer parierte dabei 22 Schüsse auf sein Tor.

Campbell schreibt NHL-Geschichte

Neben dem Eis kam es in Seattle zu einem historischen Ereignis. Mit Jessica Campbell stand erstmals in der NHL eine Frau an der Bande. Sie unterstützt in dieser Saison den neuen Kraken-Trainer Dan Bylsma. Die 32-Jährige, bei der WM 2022 Assistentin des damaligen Bundestrainers Toni Söderholm, war bereits in den vergangenen beiden Spielzeiten bei den Coachella Valley Firebirds aus der American Hockey League (AHL), Farmteam von Seattle, Co-Trainerin von Bylsma.

Die frühere Nationalspielerin Kanadas arbeitete 2021/22 auch als erste Trainerin in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Damals holte sie Chefcoach Tom Rowe zu den Nürnberg Ice Tigers.

Auftakterfolg für den Titelverteidiger

Die Florida Panthers starteten derweil mit einem Erfolg in die Spielzeit. Der Titelverteidiger, der sich in der vergangenen Saison im Kampf um den Stanley Cup gegen Leon Draisaitls Edmonton Oilers durchgesetzt hatte, bezwang die Boston Bruins mit 6:4.