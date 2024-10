Eishockey in den USA NHL startet in die Saison - mit Superstars und deutschen Profis Stand: 02.10.2024 11:40 Uhr

Wer sind die Favoriten auf den Titel, wo Spielen die Superstars der Liga und auf welche Deutschen kommt es besonders an? Alles Wichtige zum NHL-Start.

Von Till Kleindiek

Wann startet die NHL?

Aktuell befindet sich die nordamerikanische Profiliga noch bis zum 8. Oktober in der Preseason, doch der offizielle Saisonstart kommt in dieser Saison mit gleich mehreren Besonderheiten daher. Denn mit dem 4. Oktober fällt dieser nicht nur in die eigentliche Vorbereitungsphase der Liga, sondern er findet noch dazu auf europäischem Boden statt.



In Prag duellieren sich die Buffalo Sabres gegen die New Jersey Devils um 19 Uhr europäischer Zeit. Nach einem weiteren Gastspiel der beiden Teams in der tschechischen Hauptstadt am darauffolgenden Samstag, startet die Liga dann auch in den USA und Kanada. Los geht es dort am 8. Oktober unter anderem mit dem amtierenden Stanley-Cup-Sieger Florida.

Wo wird die NHL in Deutschland live übertragen?

Der Spartensender MAXX von Pro Sieben wird ein Mal pro Woche ein NHL-Spiel ausstrahlen, zusätzlich werden dort einige Playoff-Partien sowie das Stanley-Cup-Finale übertragen.



Die deutschen Exklusivrechte für die Übertragung hat jedoch Sky. Dort sind alle Partien der regulären Saison sowie Playoffs und Stanley-Cup zu sehen. Im Rahmen einer Kooperation mit dem Bezahlsender zeigt Sportdeutschland.TV alles Spiele der Liga in einem Pay-Per-View Angebot, in dem Einzelspiele erworben werden können.



Ebenfalls kostenpflichtig ist NHL.TV. Der ligaeigene Streamingdienst zeigt im Jahresabo alle Spiele im Originalkommentar.

Wer sind die Favoriten auf den Stanley Cup?

Hier sind zuallererst wohl die Finalisten des Vorjahres zu nennen. In einer packenden Serie wurde die spektakuläre Aufholjagt der Edmonton Oilers, denen nach einem 0:3-Rückstand beinahe noch das historische Comeback gelungen wäre, im entscheidenden siebten Spiel von den Florida Panthers gestoppt.



Geht es nach den amerikanischen Buchmachern, sind die Rollen in diesem Jahr jedoch vertauscht. Bei sämtlichen Anbietern sind die Oilers mit deren Superstars Leon Draisaitl und Connor McDavid die sicherste Wette. Erst hinter den Kanadiern werden Teams wie New Jersey, Dallas oder Vorjahressieger Florida genannt.

Welche Teams haben ebenfalls Chancen?

In einem engen Konkurrenzfeld kommen auch Teams hinter den absoluten Topfavoriten für einen Titelgewinn in Frage. Die Colorado Avalanche stechen in einem hochkarätig besetzen Westen hervor, in New York spielt mit Igor Shesterkin der beste Torhüter der Welt im Madison Square Garden und hat eine absolut erfahrene Mannschaft um sich.



Auch Teams wie Las Vegas, Toronto oder Vancouver dürften sich berechtigte (Außenseiter-)Chancen ausrechnen.

Wer sind die Superstars der Liga?

Der derzeit wohl beste Eishockeyspieler der Welt ist der Kanadier Connor McDavid. Der 27-jährige Center jagt mit seinen Edmonton Oilers jegliche Superlative, das Wichtigste fehlt ihm aber noch: der Stanley Cup. Das selbe gilt für Teamkollege Leon Draisaitl.



Auf individueller Ebene ist das Aushängeschild des deutschen Eishockeys aber längst über jeden Zweifel erhaben. Bereits 2020 wurde der Kölner zum besten Spieler der Liga gewählt, in vier der letzten fünf Saisons war Draisaitl einer der vier besten Scorer der Liga und wird seit jeher als einer der besten der Welt gehandelt. Gemeinsam mit seinem Teamkollegen bildet er das wohl stärkste Duo der NHL!



Weltklasse mit dem Schläger in der Hand ist ebenfalls Nathan MacKinnon. Der Forward der Colorado Avalanche wurde nach einem überragenden Playoff-Run 2022 Stanley Cup Sieger und ist in einem Team gespickt mit Superstars der absolute Leader.



Der Oldie der NHL spielt derweil in Pittsburgh. Auch mit 37 Jahren zählt Sidney Crosby zu den Besten und hat den Titel mit seinem Penguins bereits drei Mal gewonnen. Im gehobenen Sportleralter hat der Forward in der vergangenen Saison 94 Punkte aufgelegt. David Pastrnak, Auston Matthews und Nikita Kucherov sind im obersten Regal der NHL ebenfalls zu nennen.

Welche deutschen Spieler sind in der NHL?

Vier deutsche Spieler stehen vor dem Start der NHL-Saison besonders im Fokus, denn auf der größten Bühne des Eishockeys kommen ihnen in ihren Teams echte Hauptrollen zu. Leon Draisaitl gehört zu den Superstars der Liga und will in Edmonton nun endgültig Kurs auf die Stanley-Cup Trophäe nehmen.



Doch auch Defensiv-Ass Moritz Seider hat bei den Detroit Red Wings einen Millionenvertrag unterschrieben und ist mit nun 23 Jahren eines der Aushängeschilder seiner Franchise. Der gleiche Schritt dürfte JJ Peterka bei den Buffalo Sabers bevorstehen, der dort auf dem rechten Flügel mit 28 Toren und 22 Assists in der letzten Saison furios aufspielte.



In Ottawa ist Tim Stützle ebenfalls in die Riege der Leistungsträger aufgestiegen. 2020 wurde der ehemalige Mannheimer an dritter Stelle im Draft ausgewählt und verdient bei den Senators nun mehr als sieben Millionen Euro im Jahr. In Lukas Reichel (Utah), Nico Sturm (San Jose), Maksymilian Szuber (Utah) und Philipp Grubauer (Seattle) stehen noch vier weitere Nationalspieler in Diensten einer NHL-Franchise.

Wann starten die Playoffs?

Nach dem Ende der regulären Saison starten die NHL-Playoffs am 10. April 2025.