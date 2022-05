Die Colorado Avalanche gewannen in der nordamerikanischen Eishockeyliga am Donnerstagabend (05.05.2022/Ortszeit) gegen die Nashville Predators mit 2:1 nach Verlängerung. Damit führt das zweitbeste Team der Hauptrunde in der Best-of-seven-Serie mit 2:0. Die nächsten beiden Duelle finden am Samstag und Montag in Nashville statt.