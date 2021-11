Leon Draisaitl - besser als der beste Gretzky

Die Spieler der Edmonton Oilers haben in dieser Saison ein neues Lieblingslied. Nach jedem Sieg tönt "La Bamba" von Los Lobos durch die Kabine. Zwar war das Gros der heutigen Oilers-Profis noch nicht auf der Welt, als der Song 1987 in die Charts kam, dennoch singen Leon Draisaitl und Co. stets begeistert mit - und sie dürfen häufig singen derzeit.

Hinter dem fröhlichen Song steckt jedoch eine traurige Story. Es war das Lieblingslied von Joey Moss, der in den Achtzigern durch Klub-Legende Wayne Gretzky zu den Oilers kam und mehr als 30 Jahre ihr Kabinenwart war. Moss wurde mit Down Syndrom geboren und starb im Oktober 2020 im Alter von 57 Jahren. "Er war ein super Typ, hat uns allen sehr viel bedeutet. Und er hat zu dem Lied öfter mal eine Tanzeinlage rausgehauen ", sagt Draisaitl im Gespräch mit der Sportschau.

"Haben wirklich gut gespielt bis jetzt"

Zu Ehren von Moss wird nun also "La Bamba" gespielt. Und es wird oft gespielt. Denn die Oilers gewinnen regelmäßig. Mit neun Siegen aus den ersten zehn Spielen haben sie einen neuen Vereinsrekord aufgestellt. Ihre Bilanz war sogar besser als die von Gretzkys angeführten Meister-Mannschaften in den Achtzigern. Derartige Vergleiche werden in Edmonton gerne als Messlatte bemüht, wenn es besonders gut läuft.