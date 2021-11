Eishockey-Nationalspieler Nico Sturm ist mit den Minnesota Wild weiter auf Erfolgskurs in der NHL . Minnesota gewann 5:2 bei den Arizona Coyotes und liegt nach dem vierten Sieg in Folge an der Spitze der Central Division.

Sturm stand gegen Arizona rund 13 Minuten auf dem Eis, blieb aber ohne Scorerpunkt.