Zwei Draisaitl-Tore zu wenig für Oilers gegen Jets

Der deutsche NHL-Star, derzeit erfolgreichste Angreifer der National Hockey League, erzielte am Dienstagabend (16.11.2021, Ortszeit) die Treffer zum 1:4 und 2:4, ehe Kyle Connor mit einem Treffer ins leere Tor zum 5:2-Endstand alle Zweifel am Heimsieg der Jets beseitigte. Draisaitl kommt inzwischen auf 17 Saisontore und liegt damit an der Spitze der Torjägerliste. Nach 15 Saisonspielen gab es eine solche Ausbeute seit 16 Jahren nicht mehr in der NHL.

Draisaitl frustriert trotz Doppelpack