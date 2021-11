Erstes NHL-Tor: Seider schießt Red Wings zum Sieg

"Natürlich bin ich sehr glücklich darüber, dass wir gewonnen haben. Wir haben uns zurückgekämpft, und unser Torwart Alex Nedeljkovic hat uns ein paar Mal gerettet. Es ist schön, das erste Tor erzielt zu haben" , sagte Seider, der von der Liga erst vor wenigen Tagen zum besten Neuling des Monats Oktober gewählt worden war, nachdem er in den ersten elf Spielen neun Treffer vorbereitet hatte. Außerdem ist er der erste Verteidiger in der Geschichte der Red Wings, der sein erstes Tor in der Verlängerung erzielen konnte.