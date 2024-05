Eishockey in der NHL Carolina und Colorado stehen im Viertelfinale Stand: 01.05.2024 08:56 Uhr

Die Carolina Hurricanes und Colorado Avalanche sind in den Playoffs der NHL in das Viertelfinale eingezogen.

Carolina gewann in der Nacht zu Mittwoch (01.05.2024) mit 6:3 gegen die New York Islanders, Colorado setzte sich ebenfalls mit 6:3 bei den Winnipeg Jets durch. Beide Teams entschieden die Best-of-seven-Serie jeweils mit 4:1 für sich.

Carolina jetzt gegen die New York Islanders

Während Carolina in der nächsten Runde nun auf die New York Rangers trifft, bekommt es Colorado mit dem Sieger des Duells Dallas Stars und Vegas Golden Knights zu tun. In der Serie steht es 2:2.

Den vorzeitigen Einzug in das Viertelfinale verpassten hingegen die Vancouver Canucks und die Boston Bruins. Vancouver unterlag den Nashville Predators mit 1:2, mit einer 3:2-Führung in der Achtelfinalserie bietet sich den Kanadiern am Freitagabend (Ortszeit) jedoch die nächste Gelegenheit das Ticket für die nächste Runde zu lösen.

Boston Bruins verpassen vorzeitige Entscheidung

Auch die Boston Bruins verloren das fünfte Spiel gegen die Toronto Maple Leafs mit 1:2 nach Verlängerung, können ihren nächsten Matchball in der Serie (3:2) aber am Donnerstagabend (Ortszeit) nutzen.