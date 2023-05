Eishockey-WM Dänen verlieren - DEB-Team hat WM-Viertelfinale in eigener Hand Stand: 22.05.2023 17:55 Uhr

Deutschlands Eishockey-Nationalteam hat den Einzug ins WM-Viertelfinale nach der Niederlage Dänemarks gegen Schweden komplett in der eigenen Hand.

Deutschlands Konkurrent im Kampf um das Viertelfinale verlor am Montag 1:4 (1:1, 0:1, 0:2) gegen den Gruppenzweiten Schweden. Damit ist klar, dass das deutsche Team mit einem Sieg am Dienstag (11.20 Uhr im Sportschau-Liveticker) gegen Frankreich auf jeden Fall am Donnerstag im Viertelfinale gegen die Schweiz spielt. Auch ein Sieg Dänemarks am Abend gegen Titelverteidiger und Gastgeber Finnland würde daran dann nichts mehr ändern.

Sollte Deutschland das Spiel nach regulärer Spielzeit verlieren, müsste Dänemark am Abend ebenfalls verlieren. Sollte Deutschland nach Verlängerung oder Penaltyschießen verlieren, dürfte Dänemark maximal nach Verlängerung oder Penaltyschießen gewinnen, nicht aber in regulärer Spielzeit.