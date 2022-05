Eine Niederlage mit guten Ansätzen gegen den Gruppenfavoriten Kanada, eine starke Leistung und ein Erfolg gegen die Slowakei sowie ein Arbeitssieg gegen die Franzosen - das ist die erste Zwischenbilanz der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Finnland.

Das Tor zum Viertelfinale, dem Minimalziel, ist damit weit aufgestoßen für die Auswahl von Cheftrainer Toni Söderholm. Die Grundlagen für einen guten Turnierverlauf sind gelegt. Vor allem der Sieg gegen den Olympia-Dritten aus der Slowakei zeigte, welches Potenzial in der deutschen Mannschaft steckt.

Hohes Tempo ist möglich

"Das war extrem wichtig. Die Slowakei ist mit Sicherheit ein direkter Konkurrent. Denen drei Punkte abzunehmen, hilft ungemein - auch der Stimmung" , sagte Routinier Moritz Müller. Es zeigte vor allem, dass die deutsche Mannschaft höchstes Tempo gehen kann. So hoch sogar, wie es Söderholm selbst noch nicht erlebt hatte in seiner Zeit als Chefcoach dieser DEB-Auswahl.

Es zeigte auch, wie sehr die drei Stars aus der NHL dieser Mannschaft helfen können: Torwart Philipp Grubauer, Verteidiger Moritz Seider und Offensivspieler Tim Stützle. Goalie Grubauer hielt mit einer Super-Leistung im Schlussdrittel den Sieg gegen die Slowaken fest.

Moritz Seider ragt heraus

Moritz Seider zeigte trotz seiner erst 21 Jahre, warum er im Vorjahr zum Rookie des Jahres in Schwedens erster Liga gewählt worden ist. Auch in seinem ersten NHL-Jahr bei den Detroit Red Wings überzeugte der junge Top-Spieler, gebürtig aus Zell an der Mosel und in Mannheim als Eishockeyspieler groß geworden. Nun ist er sogar ein Kandidat für den Rookie des Jahres in der NHL, der stärksten Liga der Welt.