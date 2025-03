Eishockey FAQ - drei Favoriten und ein Underdog im DEL-Halbfinale Stand: 30.03.2025 21:19 Uhr

Am Dienstag (01.04.2025) beginnt die Halbfinalserie in der Deutschen Eishockey Liga. Neben den drei Favoriten aus Berlin, Mannheim und Ingolstadt könnten die Kölner Haie das Überraschungsteam werden.

Welche Teams haben es ins Halbfinale geschafft?

Seit Freitagabend (28.03.2025) ist das Halbfinale der DEL-Playoffs 2025 komplett. Nach den Eisbären Berlin, die ihre Serie gegen die Straubing Tigers bereits im fünften Spiel entschieden haben, zogen die Adler Mannheim (4:2 in der Serie gegen München), die Kölner Haie (4:2 in der Serie gegen Bremerhaven) und der ERC Ingolstadt (4:2 in der Serie gegen Nürnberg) ins Halbfinale ein.



Wer trifft wann aufeinander?

Im Halbfinale spielen die Eisbären Berlin gegen die Adler Mannheim, der ERC Ingolstadt trifft auf die Kölner Haie. Die Serien starten am Dienstag (01.04.2025) mit dem ersten Spiel zwischen Berlin und Mannheim. Mittwoch (02.04.2025) ist das erste Match zwischen Ingolstadt und Köln angesetzt. Am Freitag (04.04.2025) steigt das jeweils zweite Spiel, ehe die Serien am Sonntag (06.04.2025) weitergehen.

Spiel vier zwischen Mannheim und Berlin wird am 8. April ausgetragen. Am 9. April steigt Spiel vier zwischen Ingolstadt und Köln. Sollten die Serien danach noch nicht entschieden sein, stehen mit dem 11. April (Spiel fünf), 13. April (Spiel sechs) und dem 15. April (Spiel sieben) noch weitere Termine an.

Wer ist favorisiert bei Berlin gegen Mannheim?

Titelverteidiger Eisbären trifft auf die Adler Mannheim, wie schon im vergangenen Jahr. Da blieben die Eisbären erfolgreich und holten letztlich den Titel. Die Serie scheint in diesem Jahr völlig offen zu sein. Berlin landete in der Hauptrunde (Rang zwei) zwar vor Mannheim (Rang vier), beide überzeugten in der Viertelfinal-Serie aber gleichermaßen. Berlin zeigte sich gegen Straubing deutlich überlegen, Mannheim schaltete die starken Münchner aus.

Das Duell ist ein DEL-Klassiker mit sehr viel Zündstoff. Mannheims Leon Gawanke, gebürtiger Berliner, kündigte nach dem Mannheimer Sieg in München schon einmal an: "Wir haben mit Berlin noch eine Rechnung offen. Und in diesem Jahr ist es drin. Wir sind die Adler und brauchen uns vor keinem Gegner zu fürchten." In der Hauptrunde verlor Mannheim allerings alle vier Spiele gegen Berlin.

Die letzten Spiele zwischen Berlin und Mannheim Datum Paarung Ergebnis 07.03.2025 Mannheim - Berlin 4:5 n.P. 09.01.2025 Mannheim - Berlin 3:9 15.12.2024 Berlin - Mannheim 5:2 18.10.2024 Berlin - Mannheim 4:3 n.O.

Wer könnte Schlüsselspieler für Berlin sein?

Marcel Noebels spielt seit 14 Jahren für die Eisbären und ist die Zuverlässigkeit in Person. Der 33-jährige Nationalspieler erzielte in den Playoffs gegen Straubing zwei Treffer selbst und bereite zwei weitere Tore vor. Dabei setzte ihn Coach Serge Aubin im ersten Spiel gegen Straubing neben die "jungen Wilden" Maxim Schäfer (17) und Eric Hördler (20) in die vierte Reihe. Mit Erfolg: Er gab den Youngstern die nötige Unterstützung und bildete mit ihnen eine eminent starke Angriffsreihe.

Wer könnte Schlüsselspieler für Mannheim sein?

Matthias Plachta hatte keinen besonders guten Start ins Jahr 2025 - der 33-jährige Stürmer der Adler zeigte sich in den erten Wochen des Jahres nicht so treffsicher wie gewohnt. In den Playoffs gegen München platzte aber der Konten bei dem Stürmer, der seit 2016 für die Adler auf dem Eis steht. Im wichtigen fünften Spiel gelangen ihm beim Mannheimer 4:3-Sieg zwei Tore und eine weitere Torvorlage. Plachta scheint rechtzeitig zum Saison-Höhepunkt in Topform zu kommen.

Wer ist favorisiert bei Ingolstadt gegen Köln?

Die Kölner Haie gehen sicherlich als größter Außenseiter in die Serie. Schon der Viertelfinal-Erfolg der nach der Vorrunde sechstplatzierten Haie gegen Bremerhaven (Rang drei) kam etwas überraschend. Der ERC Ingolstadt schloss die Hauptrunde als souveräner Tabellenerster ab, war das klar stärkste Team. Im Viertelfinale gegen Nürnberg taten sich die Panther aber schwerer als erwartet. Erst in Spiel sechs gelang die Entscheidung, die fiel mit einem deutlichen 6:0-Sieg aber sehr überzeugend aus.



Die Kölner Haie begannen ihre Serie gegen Bremerhaven sehr stark, führten nach drei Partien mit 3:0. Vor allem die Kaltschäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor war gegen einen mindestens ebenbürtigen Kontrahenten beeindruckend. Bremerhaven kam mit zwei Siegen noch einmal zurück, Spiel sechs entschieden die Haie nach 0:1-Rückstand dann aber wieder sehr effektiv mit 3:1 für sich. Die Haie könnten so etwas wie das "Team der Stunde" in der DEL sein.

Spielszene beim Spiel der Kölner Haie gegen den ERC Ingolstadt

Die letzten Spiele zwischen Ingolstadt und Köln Datum Paarung Ergebnis 31.01.2025 Ingolstadt - Köln 1:4 12.01.2025 Ingolstadt - Köln 5:4 22.11.2024 Köln - Ingolstadt 2:5 13.10.2024 Köln - Ingolstadt 2:3 n. P.

Wer könnte Schlüsselspieler für Ingolstadt sein?

Dass Abbott Girduckis Playoffs kann, hat er in der vergangenen Saison eindrucksvoll bewiesen, als er mit den Eisbären Regensburg überraschend den Meistertitel in der DEL2 feierte. Es folgte der Sprung in die Deutsche Eishockey Liga zum ERC Ingolstadt, bei dem sich der Angreifer zunächst an das deutlich höhere Tempo und die Intensität gewöhnen musste. Zum Jahreswechsel kam der Deutsch-Kanadier jedoch immer besser in Fahrt und ist nun pünktlich in Topform. In seinen fünf Einsätzen in der Viertelfinal-Serie gegen die Nürnberg Ice Tigers steuerte er zwei Treffer und vier Assists bei.

Wer könnte Schlüsselspieler für Köln sein?

Mit zwei späten Toren hat Alexandre Grenier die Kölner Haie ins DEL-Halbfinale geschossen und die Serie gegen Bremerhaven entschieden. Der 33-jährige Stürmer, mit 15 Toren und 22 Vorlagen in 37 Spielen der Topscorer des Vereins in der ersten Phase der Hauptrunde, fiel im Januar nach einer OP wochenlang aus. Zu den Playoffs wurde er wieder fit. Und zeigte sich gegen Bremerhaven in Topform. Der Routinier könnte ein wichtiger Faktor werden.