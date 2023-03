Letzter Spieltag in der DEL Meister Berlin verpast die Playoffs Stand: 05.03.2023 16:40 Uhr

Die letzten Entscheidungen der Hauptrunde sind am letzten Spieltag der Deutschen Eishockey Liga gefallen. Meister Eisbären Berlin verlor am Sonntag (05.03.2023) mit 3:4 nach Penaltyschießen in Schwennigen und verpasste damit die Playoffs. Die Kölner Haie konnten sich dagegen noch direkt für das Viertelfinale qualifizieren.

"Wir waren einfach nicht gut genug. Wir können die Schuld nicht bei anderen suchen. Wer so in die Saison startet wie wir, hat es nicht anders verdient" , sagte Berlins Morgan Ellis bei MagentaSport: "Auf dem Eis müssen wir den Unterschied machen, das ist uns einfach nicht gelungen."

Erstmals seit 2004 finden die Playoffs damit ohne den Titelverteidiger statt. Mit dabei ist dafür ab kommender Woche. Die Löwen gewannen mit 4:3 (1:1, 1:1, 1:1) nach Verlängerung gegen die Augsburger Panther. Gegner der Frankfurter von Dienstag an ist dann die Düsseldorfer EG, die durch ein 0:4 (0:1, 0:2, 0:1) gegen die Adler Mannheim noch die direkte Viertelfinal-Qualifikation verspielte.

Haie fangen DEG noch ab

Die Kölner Haie zogen am Sonntag durch ein 8:2 (2:1, 4:0, 2:1) gegen Absteiger Bietigheim Steelers noch am Erzrivalen vorbei. In der zweiten Pre-Playoffrunde, in der zwei Siege aus maximal drei Spielen zum Weiterkommen nötig sind, treffen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven und die Nürnberg Ice Tigers aufeinander.

Die Sieger beider Serien spielen im Viertelfinale vom 14. März an gegen Hauptrundensieger EHC Red Bull München und den Zweiten ERC Ingolstadt. Als Viertelfinalserien stehen zudem Mannheim gegen Köln und Straubing gegen Wolfsburg bereits fest.