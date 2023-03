Viertelfinale in der DEL Wolfsburg übernimmt die Führung gegen Straubing Stand: 19.03.2023 16:33 Uhr

Die Grizzlys Wolfsburg haben das dritte Spiel der Serie gegen die Straubing Tigers gewonnen. Dank des Auswärterfolgs liegt der Vizemeister von 2021 im Viertelfinale mit 2:1 vorne.

Matthew Lorito brachte die Wolfsburger bereits nach 188 Sekunden in Führung (3.), Jason Akeson brauchte jedoch nicht allzu lange, um für Straubing auszugleichen (10.). Jean-Christophe Beaudin entschied die umkämpfte Partie kurz vor dem Ende des zweiten Drittels (40.) und sorgte damit für den zweiten Grizzlys-Sieg in Folge. Spiel vier steigt am Mittwoch (22.03.2023) in Wolfsburg.