Eishockey in der DEL Eisbären bleiben an Ingolstadt dran Stand: 30.12.2024

Titelverteidiger Eisbären Berlin wechselt fünf Punkte hinter dem souveränen Tabellenführer ERC Ingolstadt ins neue Jahr der Deutschen Eishockey Liga (DEL).

Die Hauptstädter gewannen am Montag beim Tabellenvorletzten Augsburger Panther 4:2 (2:1, 0:1, 2:0) und feierten den dritten Sieg in Folge. Ingolstadt besiegte am 32. Spieltag die Adler Mannheim mit 6:2 (1:2, 2:0, 3:0). Leon Hüttl (17.) brachte den ERC in Führung und sorgte nach dem zwischenzeitlichen Mannheimer Ausgleich auch für das 3:2 der Ingolstädter (32.), die im Schlussabschnitt binnen sechs Minuten mit drei weiteren Treffern alles klar machten gegen die Kurpfälzer.

Nürnberg schlägt Bremerhaven

Red Bull München fing sich nach zwei Niederlagen in Folge, der Ex-Meister gewann 3:2 (1:2, 0:0, 2:0) gegen die Grizzlys Wolfsburg und ist Tabellenfünfter hinter den Fischtown Pinguins Bremerhaven, die bei den Nürnberg Ice Tigers nach Penaltyschießen 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1) unterlagen, und Mannheim.

Auf dem sechsten und damit letzten direkten Playoff-Platz stehen die Kölner Haie nach dem 3:2 nach Penaltyschießen (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) gegen die Löwen Frankfurt.

Im Kellerduell verlor Schlusslicht Düsseldorfer EG bei den Iserlohn Roosters nach Verlängerung mit 1:2 (0:1, 1:0, 0:0, 0:1).