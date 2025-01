Eishockey in der DEL Düsseldorfer EG überrascht gegen Ingolstadt Stand: 02.01.2025 22:43 Uhr

Die krisengeschüttelte Düsseldorfer EG hat im Kampf gegen den Abstieg aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen Überraschungssieg gefeiert und den letzten Tabellenplatz vorerst verlassen. Gegen den Spitzenreiter ERC Ingolstadt drehte die DEG einen Rückstand und siegte mit 4:1 (1:1, 1:0, 2:0).

Nach dem frühen Ingolstädter Treffer durch Morgan Ellis (4.) sah sich die DEG bereits an das Schützenfest Anfang Dezember erinnert, als man in Bayern mit 1:7 abgefertigt worden war. Die Gäste traten nämlich überaus dominant auf, erspielten sich viele Torabschlüsse, blieben aber zu ungefährlich und machten so auf DEG-Goalie Haukeland stark.

Tyler Angle (19.) nach einem Fehlpass in der Ingolstädter Hintermannschaft und Tyler Gaudet (29.) per Konter drehten die Partie zugunsten des Außenseiters nach zwei gespielten Dritteln. Drake Rymsha (45.) erhöhte im Schlussdrittel, als er mustergültig am langen Pfosten mit dem Schlittschuh zur Stelle war. Das Tor wurde noch kurz per Videobeweis überprüft, die Entscheidung die Schiedsrichter hatte aber Bestand, da keine aktive Kick-Bewegung vorlag.

Einstand nach Maß ins neue Jahr

Ingolstadt drängte im Anschluss immer stärker auf den Kasten von Henrik Haukeland, blieb aber weiterhin zu harmlos. Dazu kämpften die Rheinländer leidenschaftlich in der Defensive. Spitzenreiter Ingolstadt konnte die neunte Saisonniederlage deshalb nicht mehr abwenden. Auf das leere Tor des ERC traf erneut Rymsha (57.) zur endgültigen Entscheidung. Für die DEG hätte der Start ins neue Jahr damit kaum besser laufen können.

Dank des achten Saisonsiegs und nun 28 Punkten überholt das Team von Steven Reinprecht die Augsburger Panther, die am Freitag gegen die Nürnberg Ice Tigers (19.30 Uhr) zurückschlagen können.