DEL - DEG düpiert Haie, Ingolstadt und Straubing siegen

DEG trifft und trifft in Köln

Erstmals nach 655 Tagen fand das Derby zwischen den Kölner Haien und der Düsseldorfer EG wieder vor Zuschauern statt. Über 10.000 Fans waren am Dienstagabend in der Kölnarena dabei und brachten die Stimmung zurück in das Duell der beiden DEL-Rivalen.

Als Erstes jubeln durften die mitgereisten Düsseldorf-Anhänger. In Überzahl brachte Niklas Postel die DEG in Führung (7. Minute) - der wohl perfekte Zeitpunkt für den ersten Saisontreffer des Stürmers.

Später Treffer der Haie ändert nichts mehr

Im zweiten Durchgang saß die erste große Chance der DEG wieder. Brendan O'Donnell nutzte nur 85 Sekunden nach dem Wiederanpfiff ein weiteres Powerplay zum 2:0. Wenig später erzielte der 29-Jährige auch noch seinen zweiten Treffer (27.), sorgte bereits für die Vorentscheidung im Derby. Marco Nowak erhöhte kurz vor der Drittelpause sogar auf 4:0 (40.).

Im letzten Spielabschnitt hatten dann auch die heimischen Fans etwas zu bejubeln. Sebastian Uvira erzielte den ersten Treffer für die Kölner (49.), Carter Proft stellte mit seinem Tor nur 19 Sekunden später aber den alten Abstand wieder her. Daniel Fischbuch gelang wenig später sogar das 6:1 (53.) - und besiegelte den DEG-Kantersieg gegen den Kölner Rivalen.

Ingolstadt beendet Niederlagen-Serie

Nach zuletzt vier Pleiten nacheinander gewann das Team des in der Kritik stehenden Trainers Doug Shedden aus Ingolstadt gegen die Krefeld Pinguine 3:1 (2:1, 1:0, 0:0). Schon nach 113 Sekunden erzielte Emil Quaas das 1:0 für die Hausharren, Wayne Simpson erhöhte nach vier Minuten auf 2:0. Jeremy Bracco konnte immerhin aber noch verkürzen (11.).

Und auch im zweiten Drittel ging es schnell: Nur 23 Sekunden dauerte es, bis Louis-Marc Aubry eine Überzahlsituation nutzte und das 3:1 für Ingolstadt erzielte. In der Folge spielte der ERC den Vorsprung souverän runter, die Pinguine hatten über die gesamte Spielzeit kaum eine Torchance, hatten am Ende lediglich zwölf Schüsse (Ingolstadt versuchte es 34-mal) auf dem Konto.

Grizzlys verlieren Penaltyschießen

Die Grizzlys Wolfsburg verloren nach Penaltyschießen 2:3 (1:1, 0:1, 1:0) gegen die Nürnberg Ice Tigers.

Fünfter Saisonsieg für Straubing Tigers

Mit einem 6:2 (3:0, 1:2, 2:0)-Erfolg über die Iserlohn Roosters haben die Straubing Tigers den fünften Saison-Erfolg perfekt gemacht. Mit zwei Toren innerhalb von nur 20 Sekunden brachten Travis St. Denis und Taylor Leier die Gastgeber in der fünften Minute mit 2:0 in Führung. David Elsner erzielte in der zwölften Minute den dritten Treffer für die Tigers.

Auch im zweiten Drittel ging es so weiter. In der 24. Minute lag der Puck schon wieder im Iserlohner Tor, Jason Akeson erzielte in Überzahl das 4:0. Taro Jentzsch konnte mit seinem Treffer das Ergebnis für die Roosters ein wenig erträglicher gestalten (30.).

Nach dem Tor von Sven Ziegler zum 2:4 keimte sogar wieder etwas Hoffnung auf (35.). Mit seinem zweiten Treffer sorgte Akeson im letzten Spielabschnitt jedoch für die Entscheidung (54.), Tim Brunnhuber für den 6:2-Endstand (59.).

Partie zwischen München und Bietigheim verlegt

Aufgrund zahlreicher Corona-Fälle beim EHC Red Bull München ist ein weiteres Spiel des Klubs verlegt worden. Die für Freitag (22.10.21) angesetzte Auswärtspartie bei Aufsteiger Bietigheim Steelers werde auf den 26. Oktober verschoben und finde wegen eines Heimrechttauschs dann in München statt, teilte der EHC am Dienstagabend mit.