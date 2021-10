DEL - Haie bezwingen Bremerhaven im Penaltyschießen

Kölner Haie verhindern dritte Niederlage in Folge

Bei den Fischtown Pinguins in Bremerhaven setzte sich die Mannschaft des ehemaligen Bundestrainers Uwe Krupp am Sonntag mit 3:2 (0:0, 1:2, 1:0) nach Penaltyschießen durch und verhinderte damit die dritte Niederlage in Serie.