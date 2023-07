Die Finals 2023 Yannick Flohé toppt die Konkurrenz im Bouldern Stand: 08.07.2023 12:15 Uhr

Dritter deutscher Meistertitel für Yannick Flohé im Bouldern. Der Sportkletterer aus Essen hat bei den Finals 2023 die besten Routen gefunden und sich so den Titel geschnappt.

Yannik Flohé ist nach 2018 und 2021 zum dritten Mal deutscher Boulder-Meister. Der 24-Jährige schaffte am Samstag (08.07.2023) bei vier Bouldern drei Tops und vier Zonen. Zweiter wurde Jan Hojer (zwei Tops, vier Zonen) vor Emil Zimmermann (ein Top, drei Zonen).

Die Routenbauer bei den Wettkämpfen in Duisburg sorgten für abwechslungsreiche Routen, die die Athleten immer wieder zum Grübeln brachten. Mal hatten die etwas kleineren und leichteren Kletterer Vorteile, an anderen Stellen benötigte man eine große Spannweite.

Flohé nutzt seine ganze Erfahrung

Kim Marschner etwa bezwang als einziger den ersten Boulder bis nach oben (Top), während es die anderen nur bis zur Zwischenmarkierung (Zone) schafften. Aber Marschner verletzte sich am zweiten Boulder und konnte wegen einer Schulterverletzung nicht weiter am Wettkampf teilnehmen.

Flohé, Weltmeister in der Kombination von 2021, nutze schließlich seine ganze Erfahrung und setzte sich an die Spitze. Mit dem Erreichen der Spitze am letzten Boulder, war klar, dass er den Titel sicher hat. Hojer, der seine internationale Karriere in diesem Jahr beendet hatte, schob sich mit einem Flash (Erreichen der Spitze in einem Versuch) noch auf den zweiten Platz nach vorne. Für den erst 19-jährigen Zimmermann war es die Premieren-Medaille bei den deutschen Meisterschaften.