Die Finals 2023 Ditzingen und Ebersberg neue Bogenschießen-Meister

Auch die Bogenschützen ermitteln bei den Finals ihre deutschen Meister. Die ersten Entscheidungen fielen in den Teamwettbewerben.

Bogenschießen bei den Finals 2023: Auf der spektakulären Anlage in Düsseldorfer Medienhafen, wo die Schützen und Schützinnen von einer und die Ziele auf einer anderen, 50 Meter entfernten Schwimmplattform stehen, waren am Samstag (08.07.2023) gleich vier Entscheidungen in den Teamwettbewerben terminiert.

Mit dem Olympischen Bogen gewann das Trio der Schützengilde Ditzingen um Europaspiele-Sieger Florian Unruh das Finale klar mit 6:0 gegen die FSG Tacherting. Bronze ging an die Blankenfelder BS 08. Den Titel im Frauen-Wettbewerb holte sich die BSG Ebersberg vor dem PSV München und der TS Bayreuth.

Compoundbogen: Lindenberg und Blankenfeld holen Titel

Bei den Frauen setzte sich der TSV Lindenberg mit dem Compoundbogen durch und verwies im Finale die Oberallgäuer Gauschützen auf den zweiten Rang. Im B-Finale konnten sich die Hamburger Bogenschützen Bronze sichern mit einem Sieg gegen den SV 1919 Arolsen.

Im Männerwettbewerb mit dem Compoundbogen sicherte sich die Blankenfelder Bogenschützen Gold und Silber. Sie waren mit zwei Mannschaften angetreten und schafften es zusammen ins Finale. Bronze gewann die SGi Ditzingen.