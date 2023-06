Doppel-Turnier in Frankfurt Deutschland erreicht Achtelfinale bei Darts-Team-WM Stand: 17.06.2023 01:54 Uhr

In Frankfurt findet der alljährliche World Cup of Darts statt. Insgesamt 40 Nationen gingen im Doppel-Spielmodus an den Start. Das deutsche Duo ist noch dabei und gehört zu den Geheimfavoriten auf den Titel.

Von Lukas Brachat

Das deutsche Duo hat bei der Darts-Team-WM das Achtelfinale erreicht. Martin Schindler und Gabriel Clemens besiegte am Freitagabend in Frankfurt Außenseiter Japan klar mit 4:0 und gewann damit die Dreiergruppe mit Japan und Hongkong souverän und dürfen weiter vom Titel träumen.

Etwas dagegen haben werden die verbliebenen, der ursprünglich 78 anderen Dart-Spieler, die jeweils zu zweit ihre Nation bei World Cup repräsentierten. Bei der Team-WM gingen insgesamt 40 Länder an den Start. Acht mehr, als noch im Jahr zuvor traten an die Wurflienie, dem sogenannten Oche. So feierten gleich mehrere Länder, wie beispielsweise Guyana, Bahrain oder die Ukraine ihr Debut beim World Cup of Darts. Wenngleich sie zu den krassen Außenseitern gehörten.

Top-Favoriten kommen aus England

Zu den Titelanwärtern zählen in diesem Jahr die allseits bekannten Nationen. Gemessen an der Weltranglistenposition sollte es auch in diesem Jahr kein Vorbeikommen an den Engländern geben, die mit Weltmeister Michael Smith und der Nummer fünf der Welt, Rob Cross, antreten. Zum engeren Favoritenkreis zählen allerdings auch Wales, die Niederlande, Schottland und die Titelverteidiger Damen Heta und Simon Whitlock aus Australien. Die vier Topnationen England, Schottland, Wales und die Niederlande hatten für die erste Gruppenphase ein Freilos und steigen am Samstag ins Turnier ein.

Aber auch die beiden Deutschen Martin Schindler und WM-Halbfinalist Gabriel Clemens machen sich Hoffnungen auf einen Triumph vor heimischen Publikum. Beide haben sich inzwischen in den Top 30 etabliert und zählen zur erweiterten Weltspitze. „Wenn wir zu unserem Spiel finden, dann haben wir definitiv eine Chance hier zu gewinnen“, so Schindler nach dem standesgemäßen 4:0-Auftakt-Sieg über Hong Kong am Donnerstagabend.

Belgisches Duo überraschend unharmonisch

Für einen ersten Aufreger sorgten bereits die Belgier. Das Duo bestehend aus Dimitri van den Bergh und Kim Huybrechts, würdigte sich am Donnerstag Abend keines Blickes. Verwunderlich, da die beiden in den vergangenen Auflagen des Turniers für geballten Zusammenhalt und innige Freundschaft gestanden hatten. Laut Huybrechts scheint es privat zu Streitigkeiten gekommen zu sein: „Für mich ist es das erste Mal, dass ich in einem Doppel-Turnier mit jemandem antrete, mit dem ich momentan nicht klar komme.“ Dennoch steht das Duo ebenfalls in der Runde der letzten 16.

Es gab aber auch positive Momente am ersten Spieltag. Paul Lim, 69 Jahre alt und Darts-Rountinier, versprühte auch bei seinem Auftaktmatch für Singapur die pure Lust am seinem Sport. Bereits im Vorlauf des Turniers hatte der sogenannte 'Singapore Slinger' seine Vorfreude kundgetan: „Du weißt, dass dich hunderttausende Menschen am TV anfeuern. Es ist eine großartige Sache.“

Finale am Sonntag

Der World Cup of Darts wird zum 13. Mal ausgetragen und ist mit einem Preisgeld von 450.000 Pfund dotiert. Zunächst traffen die Nationen in dreier Gruppen aufeinander. Der jeweiligen Gruppenersten ziehen ins Achtelfinale ein. Das Finale findet am Sonntagabend (18.06.23) statt.