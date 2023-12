Doppelstart wurde verboten Beau Greaves - Die wohl beste Spielerin fehlt bei der Darts-WM Stand: 12.12.2023 11:41 Uhr

Beau Greaves ist die wohl beste Darterin der Welt. Bei der anstehenden WM in London fehlt sie aber, weil sie bereits an einem anderen Turnier teilgenommen hat.

Beau Greaves ist bereits Darts-Weltmeisterin: Die 19-jährige Engländerin verteidigte jüngst ihren Titel beim Frauen-Turnier der "World Darts Federation" (WDF) und untermauerte damit ihre starke Form. Weil sie allerdings bei diesem Turnier an den Start ging, verpasst die derzeit wohl stärkste Darterin nun die wesentlich prestigeträchtigere Darts-WM der "Professional Darts Corporation" (PDC), die am 15. Dezember im Londoner Alexandra Palace beginnt.

Eine Teilnahme an beiden Turnieren hatte die PDC verboten und so musste sich Greaves entscheiden. Am Ende fiel ihre Wahl auf das Frauen-Turnier, bei dem sie erfolgreich ihren Titel verteidigte und die Siegprämie in Höhe von 25.000 englischen Pfund einstrich. Greaves sagte: "Es war natürlich keine leichte Entscheidung, aber ich bin sehr zufrieden, dass ich mich für die WDF-WM entschieden habe."

Pietreczko unterlag Greaves klar

Dass Greaves auch gegen die männliche Konkurrenz bestehen kann, bewies sie bereits: Beim "Grand Slam of Darts" im Oktober besiegte sie den deutschen Senkrechtstarter Ricardo Pietreczko klar mit 5:1. Zur Einordnung: Pietreczko ist einer von fünf deutschen WM-Startern und gilt als deutscher Hoffnungsträger.

Neben den 94 männlichen Spielern starten bei der Darts-WM auch zwei Spielerinnen: Fallon Sherrock aus England und die Japanerin Mikuru Suzuki. Greaves wird stärker eingeschätzt als die beiden WM-Teilnehmerinnen. So sagte etwa der Ex-Weltmeister Rob Cross der "Deutschen Presse-Agentur" über Greaves: "Sie ist eine atemberaubende Spielerin. Sie hat die Zeit voll auf ihrer Seite. Sie ist so jung. Sie wird immer besser. Wenn sie sich weiter steigert, kann sie auch die Männer-WM eines Tages gewinnen."