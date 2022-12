Darts-WM 2023 Ashton als zweite Frau raus - Schindler trifft auf Lukeman Stand: 17.12.2022 22:55 Uhr

Lisa Ashton ist bei der Darts-WM in London knapp ausgeschieden und hat ihre Siegpremiere im Alexandra Palace erneut verpasst. Der deutsche Profi Martin Schindler kennt inzwischen seinen ersten Gegner.

Lisa Ashton ist bei der Darts-WM in London knapp ausgeschieden und hat ihre Siegpremiere im Alexandra Palace erneut verpasst.

Die 52-Jährige verlor am Samstagabend mit 2:3 gegen ihren englischen Landsmann Ryan Meikle, der es nun in der zweiten Runde mit der niederländischen Legende Raymond van Barneveld zu tun bekommt. Ashton lieferte dem zeitweise nervös agierenden Meikle einen starken Kampf und gewann unter lautem Jubel den vierten Satz. Doch dann steigerte sich der Engländer im entscheidenden Satz noch einmal deutlich.

Favoriten, Deutsche, Modus Daten und Fakten zur Darts-WM 2023 Ein Favorit, mehrere Aspiranten, drei Deutsche und drei Frauen - hier gibt es die wichtigsten Informationen zur Darts-WM 2023 im Alexandra Palace in London.

Als erste und bisher einzige Frau bei der WM im «Ally Pally» gewinnen konnte Fallon Sherrock, die vor drei Jahren nacheinander Ted Evetts und Mensur Suljovic bezwang. Sherrock ist auch diesmal dabei, sie steigt in der kommenden Woche in das Turnier ein. Die 18 Jahre junge Debütantin Beau Greaves hatte am Freitagabend mit 0:3 gegen William O'Connor verloren.

Schindler trifft auf Lukeman

Der deutsche Darts-Profi Martin Schindler bekommt es in seinem ersten WM-Match in London wie erwartet mit dem Engländer Martin Lukeman zu tun. Dieser setzte sich am Samstagmittag im Alexandra Palace klar mit 3:0 gegen Japans Außenseiter Nobuhiro Yamamoto durch. Das Duell zwischen Schindler und Lukeman findet am kommenden Freitag in der Abendsession (20.00 Uhr) statt. "The Wall", wie Schindler genannt wird, hat noch keinen WM-Sieg in seiner Karriere eingefahren, ist beim wichtigsten Turnier der Welt nach einem starken Jahr 2022 aber erstmals gesetzt.

Schindler dürfte aus dem deutschen Trio die besten Chancen auf einen Einzug in die dritte Runde haben. Der an Position 25 gesetzte Gabriel Clemens hat mit dem irischen Routinier William O'Connor eine schwere Aufgabe vor sich. Florian Hempel, der am Freitagabend mit 3:2 gegen Keegan Brown gewann, ist gegen Englands Mitfavorit Luke Humphries klarer Außenseiter. Alle drei Partien finden noch vor der dreitägigen Weihnachtspause statt.