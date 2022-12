Favoriten, Deutsche, Modus Daten und Fakten zur Darts-WM 2023 Stand: 13.12.2022 17:42 Uhr

Im Alexandra Palace von London beginnt am Donnerstag (15.12.2022) die WM der Professional Darts Corporation (PDC). Der Gewinner erhält 500.000 Pfund (rund 546.000 Euro) und die begehrte Sid-Waddell-Trophy.

Insgesamt werden wie im Vorjahr 2,5 Millionen Pfund an Preisgeldern ausgeschüttet. 96 Spielerinnen und Spieler aus 28 Ländern kämpfen um den Titel. Das Finale der 30. Ausgabe findet am 3. Januar 2023 statt.

Wer ist der Favorit?

Michael van Gerwen. Der langjährige niederländische Dominator stellte in diesem Jahr mehrfach seine alten Qualitäten unter Beweis. Er gewann in dieser Saison mit dem World Matchplay, dem World Grand Prix und den Players Championship Finals drei Major-Turniere.

Neben dem dreimaligen WM-Champion zählen aber auch Titelverteidiger Peter Wright, der jedoch ein eher durchwachsenes Jahr spielte, Gerwyn Price und Michael Smith zu den heißen Kandidaten. Der Waliser Price gewann in diesem Jahr vier PDC-Turniere und ist bei der WM topgesetzt. Smith holte beim Grand Slam of Darts seinen ersten Majortitel.

Was ist mit den Deutschen?

Nach zuletzt vier gehen dieses Mal nur drei Deutsche in London an den Start. Angeführt wird die Fraktion von Gabriel Clemens (39). Nachdem "The German Giant" aus dem Saarland vor zwei Jahren noch als erster Deutscher das WM-Achtelfinale erreicht hatte, war im vergangenen Jahr wieder in der dritten Runde Schluss.

Neben Clemens ist auch Martin Schindler bereits für die zweite Runde gesetzt. Der 26-Jährige nimmt zum vierten Mal an der WM teil. Außerdem ist Florian Hempel (32) nach seinem Debüt bei der vergangenen Auflage erneut am Start. Das jahrelange deutsche Aushängeschild Max Hopp verpasste erneut die Qualifikation.

Wer könnte für eine Überraschung sorgen?

Josh Rock. Der 21 Jahre alte Nordire beeindruckt in seiner ersten Saison auf der Profitour mit starken Leistungen und zeigt regelmäßig seine Ausnahmefähigkeiten, wurde kürzlich auch Junioren-Weltmeister. Beim Grand Slam of Darts gelang Rock im hochklassigen Match mit van Gerwen (8:10) sogar der Neundarter. Das Viertel- oder Halbfinale ist durchaus realistisch.

Außenseiterchancen werden dem Waliser Jonny Clayton und Luke Humphries (England) eingeräumt.

Ist Fallon Sherrock wieder dabei?

Ja, aber nur dank einer kurzfristigen Regeländerung. Die PDC räumt den Frauen nun einen dritten Startplatz ein, neben den beiden Bestplatzierten der Women's Series darf jetzt auch die Siegerin beim Women's World Matchplay starten. Sherrock hatte dieses neue Turnier im Juli gewonnen.

Die Entscheidung wird kontrovers diskutiert, manche wittern eine Bevorzugung der 28-Jährigen. Sherrock hatte vor drei Jahren mit ihrem pinken Shirt und den wasserstoffblonden Haaren als erste Frau bei der PDC-WM gegen einen Mann gewonnen.

Neben Sherrock sind die Engländerinnen Lisa Ashton (52/vierte WM-Teilnahme) und Debütantin Beau Greaves (22), die in der zweiten Runde auf Clemens treffen könnte, dabei.

Wie ist der Modus?

Zunächst spielen die 32 besten Spieler der Pro Tour gegen die 32 internationalen Qualifikanten. Die Top 32 der Weltrangliste steigen erst in der zweiten Runde ein. In der ersten und zweiten Runde wird nach dem Modus "best of 5 sets" gespielt, die Spieldauer steigt aber im Turnierverlauf schrittweise an: Das Finale gewinnt, wer sieben Sätze für sich entscheidet ("best of 13 sets").