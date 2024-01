Darts-WM Teenie-Sensation Littler wirft sich ins WM-Finale Stand: 02.01.2024 22:58 Uhr

Das "Wunderkind" steht vor dem großen Wurf. Der 16-jährige Luke Littler hat mit dem nächsten starken Auftritt das Finale der Darts-WM erreicht.

Im Halbfinale im Londoner "Ally Pally" setzte sich Littler am Dienstag (02.01.2024) gegen Ex-Weltmeister Rob Cross mit 6:2 nach Sätzen durch. Damit steht der Junioren-Weltmeister gleich bei seiner ersten WM-Teilnahme bei den Senioren im Finale. "Ich habe keine Worte. Das ist einfach verrückt, dass ich direkt bei meiner ersten WM im Finale stehe", sagte Littler beim englischen TV-Sender Sky Sports.

Mit einem Wurf auf seine "Lieblings-Doppel-10" verwandelte Littler gleich seinen ersten Match-Dart und könnte das große Märchen zu einem Happy End bringen. Jüngster WM-Titelträger der Professional Darts Corporation (PDC) ist bislang der Niederländer Michael van Gerwen, der 2014 im Alter von 24 Jahren erstmals in London triumphiert hatte.

Humphries oder Williams als Gegner

Luke "The Nuke" Littler, dem 16 Aufnahmen mit 180 Punkten gelangen, leistete sich nur phasenweise Wackler - die dann mit zunehmender Match-Dauer auch immer weniger wurden.

Von einer durchschnittlichen Punktzahl von 97 für drei Würfe in den ersten zwei Sätzen warf sich der Teenager am Ende bis auf einen Schnitt von starken 106 Punkten hoch. Am Ende hatte Cross, der am Vortag im Viertelfinale noch als erster Spieler einen 0:4-Satzrückstand bei einer WM gedreht hatte, keine Chance.

Littlers Gegner für das Finale am Donnerstag ermitteln im zweiten Halbfinale seine englischen Landsleute Luke Humphries und Scott Williams.