Umfrage: Amateurfußballer sehen Kinder als größte Pandemie-Verlierer

Alarm schlägt auch der Deutsche Fußballbund (DFB), der in der letzten Woche eine Corona-Umfrage in seinen Amateurvereinen gestartet hat. Demnach fürchten 91 Prozent der mehr als 6.200 Befragten, dass Kinder und Jugendliche bei einem erneuten Lockdown die größten Verlierer wären.

Aktuell werden die neuen Corona-Beschränkungen in fast allen Bundesländern unterschiedlich ausgelegt. Während beispielsweise in Bayern im Breitensport nur noch Geimpfte und Genesene zugelassen, sind zusätzlich einen tagesaktuellen negativen Test vorweisen müssen, gilt in NRW noch eine einfache 2G-Regel. Nur Kinder bis zu 15 Jahren sind von dieser Regel ausgeschlossen. Der Druck auf ungeimpfte ältere Jugendliche ist immens angestiegen.

Forderung: Phantasie statt Ausschluss

Doch statt die jungen Leute vom Sport auszuschließen, fordert die Deutsche Kinderturnstiftung gerade im Schulsport mehr Phantasie bei der Erstellung von schützenden Regeln. "Wenn es aufgrund der Pandemie nicht mehr möglich ist, dass in Klassenstärke Sport betrieben werden kann, dann kann man Kinder auch in kleine Gruppen trennen. Es gibt viele tolle Ideen, von bewegter Pause über bewegten Schulhof bis hin zu Kinderturnen nach draußen zu verlagern, auch in der kalten Jahreszeit" , regt Kerstin Holze an.

Stand: 26.11.2021, 07:20