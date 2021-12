Auch die Vorgaben für den Breitensport liegen in der Verantwortung der Bundesländer. So schrieb das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen in seiner aktualisierten Corona-Schutzverordnung fest, dass beim Sport in Innenräumen die 2G-Plus-Regel zur Anwendung kommt. Diese Regel wird allerdings auch nicht bundesweit einheitlich interpretiert.

Unterschiedliche Auslegungen

In NRW benötigen auch Sportler, die schon eine Auffrischungsimpfung haben, einen negativen Coronatest, um etwa Handball, Basketball und Tischtennis zu spielen. In Rheinland-Pfalz etwa ist 2G-Plus an dem Tag erfüllt, an dem jemand geboostert wurde.

So muss in jeder Schutzverordnung der 16 Länder genau hingeschaut werden, welche Bedingungen ab wann zu erfüllen sind und bis wann dies gilt. Ein Überblick mit den entsprechenden Verordnungen und Links von Norden nach Süden.

Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein gilt grundsätzlich für den Breitensport in Hallen die 2G-Regel. Die Bestimmungen, wer als genesen und/oder vollständig geimpft gilt und wie lange die Zertifikate gültig sind, ist bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung nachzulesen.