WM-Viertelfinale gegen Lettland Basketball - DBB-Team vor größtem Erfolg seit 2002

Deutschland hat am Mittwoch (06.09.2023) im Viertelfinale der Basketball-WM die Chance, Historisches zu schaffen. Es wäre erst das zweite Mal, dass sich das DBB-Team für die Top 4 qualifiziert - und das die Olympia-Teilnahme könnte das auch sichern.

Erst einmal gelang es der deutschen Basketball-Nationalmannschaft bisher, in ein Halbfinale einer Weltmeisterschaft einzuziehen. Angeführt vom überragenden Dirk Nowitzki gehörte das DBB-Team im Jahr 2022 zu den weltweit besten vier Teams, am Ende sprang nach einer Niederlage gegen Argentinien und einem folgenden Sieg gegen Neuseeland der dritte Platz dabei heraus. Es war bisher die mit Abstand beste Leistung bei einem WM-Turnier.

Ein Sieg und dann auf Kanada hoffen

Nun haben Dennis Schröder und Co. die Chance, diese Geschichte zu wiederholen. Schon vor dem Turnier hatte die Mannschaft klargestellt, eine Medaille anzupeilen - und in den bisherigen fünf Spielen diese großen Ambitionen mit Topleistungen unterstrichen. Und die bringen Deutschland nun auch in eine sehr viel versprechende Situation mit Blick auf die Olympischen Spiele in Paris im nächsten Jahr.

Die zwei bestplatzierten europäischen Teams werden sich nämlich auf direktem Wege für Olympia 2024 qualifizieren. Serbien steht bereits im Halbfinale und hat große Chancen darauf, Deutschland könnte mit einem Sieg gegen Lettland nachziehen und direkt auch einen direkten Konkurrenten um das Paris-Ticket ausschalten. Einige Stunden später könnte dann sogar die Entscheidung fallen: Gewinnt Deutschland und verliert Slowenien danach gegen Kanada, wäre das Team von Trainer Gordon Herbert wie Serbien im nächsten Jahr sicher dabei.

Bisherige Ergebnisse spielen keine Rolle mehr

Diese Konstellation habe das Team " im Hinterkopf ", gestand Daniel Theis. Der Center ist einer der entscheidenden Spieler im deutschen Team und neben Schröder der Leader. Entsprechend erinnerte er seine Kollegen auch daran, dass Deutschland noch ein Stück entfernt von den großen Zielen ist. " Die Vor- und Zwischenrunde ist jetzt abgehakt für uns. Du kannst bis hierhin so gut gespielt haben, wie du willst: Wenn du jetzt einen schlechten Tag in der K.o.-Phase erwischst und raus bist, kannst du dir da auch nichts von kaufen ", sagte Theis.

Auch sein Trainer Herbert machte klar: " Wir starten wieder von Null. " Außerdem warnte der 64-Jährige vor Lettland, das zwar als Außenseiter und Überraschungsteam gilt, aber in der jüngeren Vergangenheit schon Topteams wie Griechenland, Serbien (in der WM-Qualifikation), Frankreich und Spanien (im WM-Turnier) geschlagen hat. " Sie sind das beste Team in Europa, über das keiner spricht. In keinster Weise wird das eine sichere Nummer" , sagte Herbert.

Kehrt Wagner zurück?

Helfen würde dem Bundestrainer die Rückkehr von Franz Wagner. Der 22-Jährige von den Orlando Magic verpasste die vergangenen vier Spiele aufgrund einer Knöchelverletzung, die er sich in der ersten Partie gegen Japan zugezogen hatte, im Mannschaftstraining am Dienstag (05.09.2023) war er aber wieder dabei und konnte auch bei den Spielformen mitmachen.

Ob Wagner aber wirklich spielen kann, stellt sich wohl erst kurz vor dem Start der Partie gegen Lettland heraus. " Wir schauen immer von Tag zu Tag, weil wir sehen müssen, wie der Fuß reagiert ", erklärte Herbert. Doch auch ohne den NBA-Star zeigte das DBB-Team bereits, dass es gute Chancen auf das beste Ergebnis seit 2002 und das direkte Olympia-Ticket hat.