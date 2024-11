Kader für Basketball-Länderspiele nominiert Pleiß gibt Comeback im DBB-Team Stand: 11.11.2024 15:23 Uhr

Der neue Basketball-Bundestrainer Alex Mumbru hat für die kommenden Länderspiele gleich sieben Debütanten nominiert - und mit Tibor Pleiß einen bekannten Rückkehrer.

Pleiß, der mit Anadolu Efes Istanbul zweimal in Folge die Euroleague gewann, steht erstmals nach acht Jahren wieder im Aufgebot des Deutschen Basketball-Bundes (DBB) und könnte in den anstehenden EM-Qualifikationsspielen gegen Schweden in Stockholm (22. November) und in Heidelberg (25. November) auflaufen.

Pleiß zuletzt unter Chris Fleming im DBB-Team

Der Center, seit diesem Jahr beim italienischen Klub Trapani Shark unter Vertrag, hat in seiner Laufbahn 105 Länderspiele absolviert, darunter die Heim-EM 2015 an der Seite von Dirk Nowitzki. Im Anschluss war es zum Bruch mit dem damaligen Bundestrainer Chris Fleming gekommen. Eine Rückkehr des 35-Jährigen scheiterte zuletzt auch an der großen Konkurrenz auf den großen Positionen im deutschen Nationalteam, das unter Gordon Herbert mit EM-Bronze und dem WM-Titel große Erfolge feierte.

Mit Weltmeistern Krämer, Obst und Thiemann

Herbert-Nachfolger Alex Mumbru hat für die anstehenden Spiele gegen Schweden mit David Krämer (CB 1939 Canarias), Andreas Obst (Bayern München), Johannes Thiemann (Gunma Crane Thunders/Japan) drei Weltmeister nominiert. Viele Spieler, darunter Kapitän Dennis Schröder und die Brüder Franz und Moritz Wagner, stehen während der Saison wegen der Einsätze in der NBA oder in der Euroleague nicht für Länderspiele zur Verfügung.

Mit Chris Sengfelder, Mitglied des EM-Bronzeteams, sowie den Berlinern Jonas Mattisseck und Louis Olinde stehen aber weitere erfahrene Spieler im Kader des DBB-Teams, das in der EM-Qualifikationsgruppe D nach zwei Spielen gleichauf mit den Gegnern Schweden, Bulgarien und Montenegro liegt. Alle Teams haben jeweils einen Sieg und eine Niederlage.

Mumbru-Debüt als Bundestrainer - sieben Debütanten im Aufgebot

Der Spanier Mumbru sorgte bei der Nominierung für seine ersten Partien als Bundestrainer für einige Überraschungen. So könnten in Joel Aminu, Johann Grünloh (beide Rasta Vechta), Elias Baggette (Rostock Seawolves), Kay Bruhnke (M Basket-Delamode/Litauen), Jack Kayil (Mega Basket/Serbien), Dylan Osetkowski (Unicaja Malaga/Spanien) und Nicholas Tischler (Niners Chemnitz) gleich sieben Spieler ihr Debüt geben.

Vechta-Talent Grünloh stand bereits bei den Länderspielen im Februar im Kader, kam aber nicht zum Einsatz.