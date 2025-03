Basketball in der NBA Starke Leistung von Schröder reicht Detroit nicht Stand: 06.03.2025 07:30 Uhr

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat in der NBA seine bislang beste Leistung im Trikot der Detroit Pistons abgeliefert - im zwölften Spiel seit seinem Wechsel aber die zweite Niederlage hinnehmen müssen.

Bei den Los Angeles Clippers um den überragenden Superstar James Harden verlor Detroit 115:123. Schröder kam von der Bank auf 28 Minuten Spielzeit und erzielte mit 21 Punkten die meisten seit seinem Wechsel Anfang Februar, traf dabei fünf seiner neun Versuche von der Dreierlinie.

Der Braunschweiger war nach Cade Cunningham (37 Punkte) zweitbester Scorer seines Teams, zudem steuerte er sechs Rebounds und sieben Assists bei. Bei den Clippers überragte der ehemalige MVP Harden mit 50 Punkten. Schröder und die Pistons bleiben trotz der Niederlage als Sechster der Eastern Conference auf Play-off-Kurs, LA rangiert auf Platz acht im Westen.

Hartenstein gewinnt mit Oklahoma

Isiah Hartenstein überzeugte derweil beim nächsten Sieg von Topteam Oklahoma City Thunder. Hartenstein und Oklahoma feierten derweil beim 120:103 gegen die Memphis Grizzlies den fünften Sieg in Folge und festigten ihre unangefochtene Vormachtstellung in der Western Conference. Der deutsche Center zeigte dabei die nächste überzeugende Leistung - mit zehn Punkten und starken 15 Rebounds gelang ihm in 28 Minuten ein Double Double.

Auch Hartensteins Teamkollege Shai Gilgeous-Alexander war erneut nicht zu stoppen. Zwei Tage nach seiner 51-Punkte-Performance beim Sieg über die Houston Rockets gelangen dem Kanadier gegen Memphis 41 Punkte und acht Assists.

Cleveland schon in den Playoffs

Die Cleveland Cavaliers haben ihr zwölftes NBA-Spiel in Serie gewonnen und als erstes Team die Teilnahme an den Playoffs sicher. Gegen die Miami Heat holten die Cavs ein 112:107 und können nicht mehr aus den Top Sechs der Eastern Conference verdrängt werden. Der Tabellenführer geriet im Schlussviertel zwar in Rückstand, drehte die Partie aber noch und verbuchte den 52. Saisonsieg.