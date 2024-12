Basketball in der NBA Hartenstein räumt ab, OKC setzt Serie fort Stand: 29.12.2024 09:08 Uhr

Isaiah Hartenstein fuhr mit den Oklahoma City Thunder gegen die Charlotte Hornets in der NBA den zehnten Sieg in Serie ein. Auch für Dennis Schröder gab es mit den Golden State Warriors ein Erfolgserlebnis, für die ersatzgeschwächten Dallas Mavericks mit Maxi Kleber dagegen eine Pleite in Portland.

Oklahoma City gewann am Samstagabend (28.12.2024, Ortszeit) ungefährdet mit 106:94 gegen die Charlotte Hornets. "OKC" festigte damit nach dem zehnten Sieg in Folge die Spitzenposition in der Western Conference (25 Siege, 5 Niederlagen).

Isaiah Hartenstein stellte dabei einmal mehr seine Stärke bei den Rebounds unter Beweis, der deutsche Center schnappte sich 15 Abpraller, davon 14 unter dem eigenen Korb. In der Offensive kam Hartensteinaußerdem auf 12 Punkte. Topscorer bei den Thunder war MVP-Kandidat Shai Gilgeous-Alexander (22 Punkte).

Schröder mit guten Nerven in der Cruch-Time, Sieg für Warriors

Dennis Schröder konnten mit den Golden State Warriors nach schwierigen Wochen wieder einen Sieg feiern. Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft behielt in den Schlusssekunden von der Freiwurflinie die Nerven und erzielte die entscheidenden Punkte beim 109:105-Heimsieg der Warriors gegen die Phoenix Suns. Die Warriors hatten zuvor sechs Niederlagen aus sieben Partien kassiert. Schröder kam insgesamt auf 11 Punkte, den Schlusspunkt per Freiwurf setzte dann Jonathan Kuminga, der mit 34 Punkten auch bester Werfer war.

Pleite für Mavericks, trotz 46 Punkten von Irving

Für die ersatzgeschwächten Dallas Mavericks setzte es mit dem 122:126 bei den Portland Trail Blazers eine Niederlage. Den Mavs fehlten außer dem verletzten Star Luka Doncic auch Naji Marshall und PJ Washington, die wegen einer tätlichen Auseinandersetzung in der Partie gegen Phoenix gesperrt wurden. Während Washington seine Sperre nun verbüßt hat, wird Marshall noch drei weitere Partien verpassen.

Kyrie Irving kam auf 46 Punkte, doch insgesamt fehlten den Mavs vor allem in der Zone die Optionen. Maxi Kleber stand in der Startformation und kam 32 Minuten zum Einsatz, konnte aber nur in der Defensive (8 Rebounds) in Szene setzen, offensiv blieb Kleber ohne einen Punkt.

Brunson mit 55-Punkte-Gala

Für die spektakulärste Partie des Spieltags sorgten die Washington Wizards und die New York Knicks, allen voran Jalen Brunson: Der Knicks-Guard erzielte 55 Punkte, davon 9 in der Verlängerung, und hatte damit maßgeblichen Anteil am 136:132-Sieg seines Teams. Die Knicks setzten zugleich ihre Serie mit dem siebten Sieg in Folge fort.