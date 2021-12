NBA: Orlando Magic unterliegt trotz Wagner-Gala erneut

Der 20 Jahre alte Franz Wagner war beim 110:127 der Orlando Magic gegen die Milwaukee Bucks am Dienstagabend (28.12.2021 / Ortszeit) mit 38 Punkten bester Werfer der Partie und verwandelte zwölf von 20 Würfen, darunter vier von acht Drei-Punkte-Versuchen sowie alle seine zehn Freiwürfe.

Nowitzki überboten

Die 38 Punkte waren nicht nur die bislang beste Ausbeute in Wagners erster NBA -Saison, sondern auch unter allen diesjährigen Rookies in der Liga. Zugleich überbot der Berliner die bislang von Dirk Nowitzki gehaltene Bestmarke deutscher Rookies in der besten Basketballliga der Welt. Nowitzki hatte 1998 in seiner ersten Spielzeit für die Dallas Mavericks einmal 29 Punkte erzielt.

"Es ist cool, dass ich ein gutes Spiel hatte. Aber ich wollte den Sieg" , sagte der Berliner hinterher nicht vollauf zufrieden. Auch die persönlichen Glückwünsche von Bucks-Center DeMarcus Cousins nahm Wagner nur widerwillig an. "Er hat mir zum Spiel gratuliert", berichtete Wagner: "Ich sagte: Danke, das ist definitiv eine coole Geste. Aber ich hätte lieber das Spiel gewonnen."

Franz' älterer Bruder Moritz Wagner kam erstmals seit Mitte Dezember wieder zum Einsatz und erzielte sieben Punkte. Er war in das sogenannte Corona-Protokoll der Liga aufgenommen worden und hatte fünf Spiele verpasst. Auf der Liste stehen Spieler, die sich selbst mit dem Coronavirus infiziert haben oder engen Kontakt zu solchen Personen hatten.