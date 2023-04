NBA-Playoffs Warriors gelingt der Ausgleich, Celtics fehlt noch ein Sieg Stand: 24.04.2023 07:32 Uhr

Die Golden State Warriors haben in den NBA-Playoffs in der Serie gegen die Sacramento Kings den 2:2-Ausgleich geschafft. Titelfavorit Boston Celtics fehlt noch ein Sieg, ebenso wie den New York Knicks.

Meister Golden State hat einen womöglich vorentscheidenden Rückstand in der ersten Runde der NBA-Playoffs verhindert. Die Warriors gewannen in der nordamerikanischen Basketball-Liga Spiel vier am Sonntagabend (23.04.2023/Ortszeit) in eigener Halle gegen die Sacramento Kings mit 126:125 und schafften damit nach zwei Auftaktniederlagen gegen die Kings den 2:2-Ausgleich.

Curry mit 32 Punkten und Blackout in der Schlussphase

Superstar Steph Curry lieferte mit 32 Punkten erneut ab, leistete sich in der spannenden Schlussphase aber einen untypischen Aussetzer: Erst vergab er einen offenen Wurf von der Dreier-Linie, dann zeigte er im Aufbau unter Druck des Gegners eine Auszeit an - doch die Warriors hatten gar keine mehr. "Ich sage es, wie es ist: Ich dachte, das wäre der klügste Zug der Welt" , sagte Curry, der seine Mannschaft mit 32 Punkten angeführt hatte. "Zum Glück sind wir mit dem Sieg davongekommen, aber wir müssen lernen, wie wichtig all diese Details sind."

Die Warriors verloren in dieser Szene den Ball, Curry kassierte zudem ein technisches Foul. Harrison Barnes verwarf für die Kings aber letztlich den potenziell entscheidenden Dreier. Spiel fünf der Best-of-seven-Serie findet am Donnerstag in Sacramento statt.

Harstenstein mit Knicks und Celtics auf Kurs

Isaiah Hartenstein steht mit den New York Knicks kurz vor dem Einzug ins Conference-Halbfinale. Das Team des deutschen Nationalspielers gewann das vierte Duell mit den Cleveland Cavaliers 102:93 und führt in der Best-of-seven-Serie 3:1. Hartenstein kam auf acht Rebounds, zwei Blocks und einen Punkt.

Auch den Boston Celtics fehlt noch ein Sieg zum Weiterkommen. Die Celtics gewannen Spiel vier mit 129:1212 gegen die Atlanta Hawks und schraubten die Führung in der Serie auf 3:1. Jayeln Brown und Jayson Tatum ragten beim Titelfavoriten aus Boston mit jeweils 31 Punkten heraus.

Das vorzeitige Aus abwenden konnten die Minnesota Timberwolves mit einem 114:108-Sieg nach Verlängerung gegen die Denver Nuggets, Denver liegt aber mit 3:1 weiter in der Serie vorne.