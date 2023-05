Basketball in der NBA Lakers gewinnen erstes Playoff-Duell gegen Warriors Stand: 03.05.2023 07:31 Uhr

Die Los Angeles Lakers haben in den NBA-Playoffs das erste Spiel gegen die Golden State Warriors gewonnen. Im Osten schafften die New York Knicks den Ausgleich gegen Miami. Joel Embiid wurde erstmals zum MVP gewählt.

Die Lakers mit Spielmacher Dennis Schröder gewannen am Dienstag (02.05.2023, Ortszeit) Spiel eins der Halbfinalserie in der Western Conference mit 117:112 bei Titelverteidiger Golden State Warriors. Schröder erzielte dabei starke 19 Punkte. Überragender Lakers-Akteur war Anthony Davis mit 30 Punkten und 23 Rebounds, Superstar LeBron James kam auf 22 Zähler und elf Rebounds. Den Warriors nutzten die 27 Punkte ihres Kapitäns Stephen Curry nichts.

Davis nach Sieg gegen Warriors: "Noch nichts geschafft"

"Keine Führung ist sicher gegen die, die können jeden Moment heiß laufen. Das ist ein Selbstvertrauensschub für uns, aber wir wissen, wozu dieses Team in der Lage ist", sagte Davis über den Titelverteidiger. "Wir haben noch nichts geschafft."

Die Lakers zogen im dritten Viertel zunächst davon und bauten ihren Vorsprung im letzten Viertel zwischenzeitlich auf 14 Punkte aus, ehe die Warriors mit einem 14:0-Lauf zum 112:112 ausglichen. In den letzten 98 Sekunden der Partie trafen aber nur noch die Lakers, zwei verwandelte Freiwürfe von Schröder zum 117:112 besiegelten den wichtigen Sieg der Lakers.

Die zweite Partie der Best-of-seven-Serie findet in der Nacht auf Freitag statt, ebenfalls in San Francisco.

Knicks schaffen Ausgleich gegen Miami

Die New York Knicks mit dem deutschen Big Man Isaiah Hartenstein in ihren Reihgen schafften in ihrer Halbfinalserie den Ausgleich zum 1:1. Die Knicks gewannen im Madison Square Garden mit 111:105 gegen die Miami Heat.

Randle-Comeback, Heat ohne Butler

New Yorks Jalen Brunson war mit 30 Zählern bester Werfer des Spiels. Julius Randle, im ersten Spiel noch verletzt, schrammte bei seinem Coemback mit 25 Punkten, 12 Rebounds und 8 Assists knapp an einem Triple-Double vorbei, Hartenstein kam auf drei Punkte und neun Rebounds. Miami musste auf Jimmy Butler verzichten, Caleb Martin war mit 22 Zählern noch bester Scorer bei den Gästen.

Embiid zum MVP gewählt

Joel Embiid ist erstmals zum wertvollsten Spieler der NBA gewählt worden. Der Star-Center der Philadelphia 76ers erhielt bei der prestigeträchtigen Wahl zum "MVP" 915 Punkte und verwies Nikola Jokic (Denver Nuggets/674) und Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks/606) auf die Plätze. Embiid hatte in den vergangenen beiden Jahren den zweiten Platz hinter Jokic belegt. Er steht mit Philadelphia im Viertelfinale der Play-offs. In der Hauptrunde kam der 29-Jährige aus Kamerun in 66 Spielen auf durchschnittlich 33,1 Punkte, 10,2 Rebounds und 4,2 Assists.

"Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, es hat lange auf sich warten lassen. Ich habe hart gearbeitet und eine Menge durchgemacht. Und ich spreche nicht nur über Basketball, ich spreche über das Leben, meine Geschichte, wie ich hierher gekommen bin und was ich tun musste, um hier zu sein", sagte Embiid: "Es fühlt sich gut an. Unglaublich."