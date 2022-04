Joel Embiid in der NBA - ein Superstar hat seine Rolle gefunden

Joel Embiid hat Geschichte geschrieben. Dass ein Center die reguläre NBA -Saison als bester Scorer abschließt, ist zuletzt vor 22 Jahren Legende Shaquille O'Neal gelungen. Embiid ist die Lebensversicherung der Philadelphia 76ers. Er ist der beste und dominanteste Spieler im Team, das Gesicht der Franchise und der Liebling der Fans. Embiid beflügelt das, er genießt seine Rolle in Philadelphia, aber er weiß auch, dass die Stimmung schnell kippen kann.

Embiid ist Teil eines umstrittenen und viel diskutierten Plans. Vor zehn Jahren hatten die Philadelphia 76ers entschieden, einen kompletten Neustart hinzulegen. Sie schickten ihre Stars für Draft-Picks weg und spielten über Jahre – auch wenn sie es selbst so nicht gesagt haben – absichtlich schlecht, um noch mehr Picks zu sammeln. Für NBA -Fans, nicht nur in Philadelphia, war das eine Zumutung.

Basketball-Star Joel Embiid von den Philadelphia 76ers liegt am Boden.

Eine schwierige Anfangszeit

Joel Embiid wurde in dieser Zeit, 2014, an dritter Stelle im Draft gezogen. Er verpasste die ersten beiden Saisons aufgrund einer Fußverletzung. In den Jahren danach war immer wieder zu erkennen, dass Embiid das Potenzial hat, ein Star in der NBA zu werden. Sein Problem: Eine Verletzung nach der anderen sorgte dafür, dass der 2,13 Meter große und 127 Kilogramm schwere Center nie konstant für sein Team da sein konnte.

Ein Vorwurf, den er sich immer wieder anhören musste, war, dass er seine Rolle als Anführer nicht ernst genug nehme. Embiid war zum Beispiel dafür bekannt, sich auffallend schlecht zu ernähren und oft nicht fit zu sein. Immer wieder berichteten Leute aus dem Umfeld, dass er zu viel Fast Food esse.

Embiid denkt nach Familientragödie ans Aufhören

Das Leben als NBA -Profi hatte in den ersten Jahren seiner Karriere keinen großen Stellenwert. Das schrieb Embiid vor zwei Jahren in einem Essay für das Magazin "Players' Tribune". Ein paar Monate, nachdem Embiid im Draft ausgewählt wurde, starb sein kleiner Bruder bei einem Autounfall. Embiid dachte in der Zeit darüber nach, seine NBA -Karriere sofort wieder zu beenden: " Es hatte nichts mit Verletzungen zu tun. Dein Körper regeneriert immer. Aber dein Herz? Das ist anders, das ist viel komplizierter."

Die Erwartungshaltung in Philadelphia, die Verletzungen, der Tod seines Bruders: Embiid hat viel Zeit gebraucht, um das einzuordnen und zu verarbeiten. Über die Jahre hat er sichtbar an seinem Mindset gearbeitet. Embiid will die Verantwortung übernehmen und sein Team zum Erfolg führen. Bis auf kleine Verletzungen stand er in dieser Saison konstant auf dem Feld und hat so dominant wie noch nie zuvor gespielt.

Embiid ist offensiv kaum zu stoppen