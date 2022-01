Beim 129:121-Auswärtssieg bei den Indiana Pacers lief der 29 Jahre alte Aufbauspieler am Mittwochabend (05.01.2022; Ortszeit) erstmals in dieser Spielzeit für die Brooklyn Nets auf und erzielte 22 Punkte. Bester Werfer war Kevin Durant mit 39 Zählern. Die Nets hatten mehrere Monate auf Irving verzichtet, da er sich als einer von wenigen NBA -Spielern nicht gegen das Coronavirus impfen lassen möchte.

"Oh Mann, das war unglaublich" , sagte Irving, der aufgrund der New Yorker Impfvorschriften unter anderem keine Heimspiele in Brooklyn bestreiten darf: "Die Situation, in der wir uns befinden, ist nicht ideal. Aber wir werden uns durchkämpfen und alles tun, was wir können, um zusammenzuhalten."