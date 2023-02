Basketball in der NBA Hawks trennen sich von Trainer McMillan Stand: 22.02.2023 07:58 Uhr

Die Atlanta Hawks haben sich wegen einer bislang enttäuschenden NBA-Saison von ihrem Cheftrainer Nate McMillan getrennt.

General Manager Landry Fields gab die Entscheidung bekannt, bis auf Weiteres soll der bisherige Assistenz-Trainer Joe Prunty das Team um Trae Young führen.

Direkte Playoff-Qualifikation in Gefahr

Die Hawks stehen in der Eastern Conference der NBA auf Rang acht. Für die direkte Qualifikation für die Playoffs ist Platz sechs notwendig, bis Rang zehn darf ein Team am sogenannten Play-In-Tournament teilnehmen. McMillan hatte das Team in der zweiten Hälfte der Saison 2020/2021 zunächst als Interims-Trainer übernommen.