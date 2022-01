Dirk Nowitzki wischte sich mehrmals die Tränen aus den Augen. Bei den denkwürdigen Videosequenzen und emotionalen Wortmeldungen im Rahmen seiner Trikot-Zeremonie am Mittwoch (05.01.2022/Ortszeit) übermannten den 43 Jahre alten früheren Basketball-Superstar die Gefühle.

"Es war eine atemberaubende Reise. Was für eine spezielle Zeremonie" , sagte Nowitzki, dessen Trikot mit der Rückennummer 41 nach einer beispiellosen Karriere unter dem Hallendach der Dallas Mavericks verewigt wurde. Die Nummer 41 wird bei dem Klub aus Texas, den Nowitzki 2011 zum NBA -Meister machte, fortan nicht mehr vergeben.

Besonderer Dank an die Familie

An der Seite von Frau Jessica und seinen drei Kindern Malaika, Max und Morris genoss Nowitzki die Feier, zu der neben Ligaboss Adam Silver und " Mavs "-Besitzer Mark Cuban auch zahlreiche Mitspieler der einstigen Meistermannschaft gekommen waren. Als der gebürtige Würzburger selbst an der Reihe war, zog er einen Spickzettel aus der Tasche und hielt eine launige Dankesrede über rund 20 Minuten.

Ein ganz besonderer Dank galt seiner Familie, sagte Nowitzki, der von 1998 bis 2019 ausschließlich für die Mavericks spielte und seit knapp drei Jahren sein Leben als Privatier und Familienvater genießt.

Einmalige Zeremonie