NBA: Dallas und der Geist von 2011

Vor allem Spencer Dinwiddie wurde bei den Mavs zum X-Faktor: In den entscheidenden Partien gegen Phoenix traf Dinwiddie mehr als 70 Prozent seiner Würfe - keiner war effektiver, auch nicht der überragende Doncic. Für Dinwiddie hatten die Mavs im Februar für viele unerwartet Starspieler Kristaps Porzingis ziehen lassen. Dies erwies sich bislang als echter Coup.

Kleber - als Distanzschütze in Dallas gebraucht

Einer von Doncics wichtigen Helfern ist auch nach wie vor Maxi Kleber: Der deutsche Nationalspieler hatte in dieser Saison zwar häufig Probleme mit seinem Wurf von jenseits der Dreipunktelinie, eigentlich seine große Stärke in der Offensive. In den Playoffs traf Kleber zuletzt aber wieder besser. Damit zwingt er auch mehr Aufmerksamkeit der gegnerischen Verteidiger auf sich - und schafft sie Doncic ein Stück vom Hals. Ein weiteres, wichtiges Puzzlestück bei den wiedererstarkten Mavs, die nun so nahe an einem möglichen NBA-Titel sind wie zuletzt 2011.

Auf Titelkurs in der NBA: Bostons Coach Ime Udoka (l.), Marcus Smart

Theis im Osten mit Boston auf Titelkurs

Neben Kleber darf mit Daniel Theis ein weiterer deutscher NBA-Profi vom großen Wurf träumen: Theis stand mit den Boston Celtics bereits einmal in den Conference Finals, vor zwei Jahren in der Corona-Bubble von Orlando. Der erneute Einzug ins Endspiel im Osten war zuletzt nicht unbedingt erwartet worden: Die Serie gegen Milwaukee schien für die Celtics bereits verloren, vor allem weil auf der anderen Seite ein schier unüberwindbarer Gegner stand: Giannis Antetokounmpo, die Urgewalt aus Griechenland, der die Bucks im Vorjahr zum Titel geführt hatte.

Auch in den diesjährigen Playoffs dominierte der "Greek Freak": In Spiel fünf in Boston drehte Antetokounmpo die Partie in der Schlussphase fast im Alleingang. Dabei zeigte er nach Meinung vieler Experten eine der besten Leistungen der Playoff-Geschichte - und wurde auf eine Stufe mit Shaquille O’Neal, Kobe Bryant und LeBron James gestellt.

Playoff-Erfolg gegen den NBA-Champion und Antetokounmpo

In Spiel sechs kam Antetokoumnpo wieder auf 44 Punkte und 20 Rebounds - der Sieg ging allerdings an die Celtics, die den Schlüssel zum Erfolg gefunden hatten: Nachdem sie gemerkt hatten, dass sie den Bucks-Anführer ohnehin nicht komplett aus dem Spiel nehmen konnten, ließen sie ihn weitestgehend gewähren, verbarrikadierten die Zone so gut es ging - und passten auf, dass keiner von den anderen Bucks-Spielern heiß lief, vor allem nicht die Distanzschützen. Im entscheidenden siebten Spiel landeten die Bucks bei 33 Versuchen von jenseits der Dreipunktelinie nur mickrige vier Treffer - eine Bilanz, mit der man in der NBA kaum Spiele gewinnen kann.

Die Treffsicherheit von draußen wurde wiederum für Boston zum entscheidenden Faktor. Den Celtics gelang es, ihre große Stärke auch in den entscheidenden Momenten auszuspielen: In Spiel sechs war es Jayson Tatum, der den Bucks sieben Dreier einschenkte. Im siebten Spiel war Grant Williams der Matchwinner, traf ebenfalls sieben Würfe von "downtown". Insgesamt trafen die Celtics im Do-or-die-Spiel gegen die Bucks 22 Dreier - und stellten einen neuen Franchise-Rekord auf.

"Giannis überlebt" - Boston nun Favorit

Aufgrund ihrer tiefen, ausgeglichenen Besetzung gelten die Celtics nun als Favorit für das Finale im Osten gegen Miami - und wohl auch auf den NBA-Titel. Dabei wird es auch wieder auf die Abräumer-Qualitäten von Daniel Theis ankommen. Die Celtics haben den Nationalspieler vor allem wegen seiner Stärke in der Defensive und beim Rebound zurückgeholt. Ihm zur Seite steht Center-Routinier Al Horford, der gegen die Bucks zu großer Form auflief.