Basketball Hartenstein scheitert mit Knicks im NBA-Turnier Stand: 06.12.2023 08:19 Uhr

Der deutsche Basketball-Nationalspieler Isaiah Hartenstein ist mit den New York Knicks aus dem Pokalturnier der nordamerikanischen Profiliga NBA ausgeschieden. Dennis Schröder lobte den neuen Wettbewerb, Giannis Antetokounmpo wunderte sich über eine Prämie.

Die Knicks verloren am Dienstag (05.12.2023/Ortszeit) das Viertelfinale des In-Season Tournaments gegen die Milwaukee Bucks um den stark aufgelegten Topstar Giannis Antetokounmpo klar mit 122:146. Hartenstein steuerte vier Punkte bei, Topscorer der Knicks war Julius Randle (41 Punkte).

Gegen die Bucks, die im Halbfinale in Las Vegas auf die Indiana Pacers treffen, genügte das nicht. Der zweimalige NBA-Champion konnte sich auf sein neues Top-Duo Antetokounmpo (35) und Damian Lillard (28) verlassen, das es zusammen auf 63 Punkte brachte. "Wir fühlen uns von Spiel zu Spiel wohler" , sagte Antetokounmpo über die Zusammenarbeit mit Neuzugang Lillard.

Pelicans gegen Lakers im zweiten Halbfinale

Im zweiten Halbfinale treffen die New Orleans Pelicans auf die Los Angeles Lakers. Das Team um Superstar LeBron James bezwang die Phoenix Suns mit 106:103.

Beim In-Season Tournament tragen wie in den Playoffs am Saisonende die besten Teams aus Osten und Westen das Finale aus. In der ersten Turnierphase hatten beide Conferences zunächst in je drei Fünfergruppen die Viertelfinalisten ausgespielt. Für die deutschen Weltmeister Daniel Theis (Los Angeles Clippers), Dennis Schröder (Toronto Raptors), Franz und Moritz Wagner (beide Orlando Magic) war dort ebenso bereits Endstation wie für Maximilian Kleber (Dallas Mavericks). New York kam als bester Gruppenzweiter des Ostens eine Runde weiter. Alle Ergebnisse des In-Season Tournaments abgesehen vom Endspiel fließen auch in die Tabelle der regulären Saison ein.

Antetokounmpo erstaunt: "Wir bekommen Geld?"

Den Modus des neuen Turniers haben die Profis inzwischen halbwegs verstanden - die Auswirkungen aber offensichtlich noch nicht so richtig. Antetokounmpo reagierte jedenfalls im TV-Interview nach dem Sieg gegen die Knicks sehr erstaunt, dass er soeben 100.000 US-Dollar Preisgeld verdient hatte. "Bekommen wir jetzt Geld? Wir bekommen Geld?" , fragte der Grieche, der in dieser Saison 45,64 Millionen US-Dollar verdient. In seiner trockenen Art konstatierte er schließlich: "Die Reichen werden reicher."

Schröder an DFB-Pokal erinnert: "Finde ich geil"

Dennis Schröder ist vom neuen Turnier begeistert. "Ich finde es geil, weil ich Fußballfan und mit Pokalwettbewerben wie dem DFB-Pokal oder dem FA Cup aufgewachsen bin. Ich glaube, dass die NBA da etwas Geiles aufbaut. Natürlich braucht das etwas Zeit, aber ich finde den Modus mit den sechs Gruppen à fünf Teams richtig gut" , sagte Schröder in einem Interview beim Online-Portal "Spox" . "Dass das Final Four in Las Vegas ist, ist auch cool."