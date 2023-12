Jahresrückblick 2023 Antreiber, Arbeiter, MVP - Deutschlands historischer Basketball-Erfolg Stand: 27.12.2023 10:47 Uhr

Die USA besiegt, alle acht Spiele gewonnen und Dennis Schröder wird zum Spieler des Turniers. Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft wird 2023 Weltmeister - in beeindruckender Art und Weise.

Von Kerstin von Kalckreuth

Es ist das bewegendste Bild dieser Weltmeisterschaft. Gordon Herbert, Bundestrainer der deutschen Basketball-Nationalmannschaft, sitzt auf dem Betonboden in den Katakomben der riesigen Arena in Manila und weint.

Kurz zuvor noch hat er mit seinen Spielern auf dem Parkett im Konfettiregen getanzt und gelacht. Er hat staunend die Goldmedaille angeschaut und lächelnd beobachtet, wie Dennis Schröder den goldenen Pokal in die Höhe stemmte. Es waren schon da mehr Emotionen zu sehen, als der 64-jährige Kanadier in den Wochen zuvor gezeigt hatte.

Coach Herbert: Ein akribischer Arbeiter

Gordon Herbert gilt als abgeklärter Analytiker, akribischer Arbeiter und erfahrener Sportpsychologe. Er spricht fast immer leise, seine Autorität erreicht er durch Inhalt, selten durch Lautstärke. Gordon Herbert ist der ruhende Pol, wenn alle anderen emotional werden.

Aber nach diesem WM-Erfolg ist alles anders. Der 64-Jährige sitzt also auf dem Boden, den Rücken an die Wand gelehnt, die Tränen laufen ihm über das Gesicht, er hat seine Brille abgenommen, die Augen mit den Händen verdeckt. Er ist erschöpft, vor allem aber ergriffen. So sieht ein Mann aus, der mit seiner Mannschaft gerade Sportgeschichte geschrieben hat.

Deutschland zum ersten Mal Weltmeister

Zum ersten Mal ist eine deutsche Basketball-Nationalmannschaft Weltmeister geworden. Mit Dennis Schröder ist zudem ein deutscher Profi zum wertvollsten Spieler einer WM gewählt worden. Vom ersten Vorrundenspiel gegen Co-Gastgeber Japan auf der südjapanischen Insel Okinawa über den knappen Viertelfinalsieg gegen Lettland, den spektakulären Halbfinalsieg gegen die USA bis hin zum Finalsieg gegen Serbien: Die deutsche Mannschaft hat alle acht WM-Spiele gewonnen.

In Manila sind Fan-Artikel in Schwarz-Rot-Gold schon vor dem Finale ausverkauft. Auf der internationalen Medientribüne werden die Deutschen gefeiert für ihren starken "Team-Basketball". Jenes Team, für das bei der WM 2019 nach der Vorrunde Schluss war.

DBB-Spieler folgen Herbert bedingungslos

Die Basis für den Erfolg ist simpel. Trainer Herbert sagt: "Ich habe noch nie mit einer Gruppe junger Menschen gearbeitet, die so besonders ist." Gordon Herbert wird später vom Deutschen Olympischen Sportbund zum Trainer des Jahres 2023 gekürt. Ihm gelingt es, die richtigen Basketball-Profis zu nominieren, ihnen passende Rollen zu geben und sie zu überzeugen, diese Rollen auszufüllen. Der sich einstellende Erfolg gab ihm schon 2022 recht, als seine Auswahl EM-Bronze gewann. Seine Spieler folgen ihm bedingungslos.

Ein Beispiel dafür: Moritz Wagner. Der jubelt spontan im Interview in Manila, als er hört, dass sein Trainer gerade in den Katakomben sitzt und sich die Tränen aus dem Gesicht wischt: "Gordi hat es geschafft, in einem emotionalen Team mit viel Charakter eine klare Intention vorzugeben, einen Glauben und eine Klarheit, die wir brauchten. Ohne ihn wären wir nicht hier."

Moritz Wagner - der emotionale Antreiber

Der Berliner Moritz Wagner ist der emotionale Antreiber dieser Weltmeistermannschaft. Sein Bruder Franz ist das größte deutsche Talent seit Dirk Nowitzki. Franz Wagner verletzt sich im Auftaktspiel gegen Japan, kommt aber zur K.o.-Runde in die Mannschaft zurück und gibt ihr die entscheidende Qualität.

Co-Kapitän Johannes Voigtmann sorgt für die nötige Klarheit auf und neben dem Parkett. Der so bescheidene Andreas Obst macht gegen die USA das Spiel seines Lebens. Er wird von seinen Teamkollegen dauerhaft geneckt, weil vor dem Mannschaftshotel plötzlich weibliche philippinische Fans ausharren und seinen Namen rufen.

Der Erfolgsfaktor: Kapitän Dennis Schröder

Zentraler Erfolgsfaktor dieser Mannschaft aber ist Kapitän Dennis Schröder. Der Aufbauspieler mit dem unwiderstehlichen Zug zum Korb führt diese Mannschaft. Schröder erwischt einen rabenschwarzen Tag gegen Lettland, in den anderen Spielen ist er in den entscheidenden Momenten zur Stelle.

Er trifft selber reichlich und setzt seine Mitspieler in Szene. Er streitet sich auch mal mit Center Daniel Theis, seinem alten Kumpel aus der Jugendzeit, um ihn zu Höchstleistungen zu treiben. "Ich bin so stolz, in dieser Mannschaft spielen zu dürfen", sagt Schröder. Nach dem Turnier lässt er für alle T-Shirts drucken.

2024 als Weltmeister zu Olympia

Natürlich ist Dennis Schröder auch 2024 dabei, sollte er gesund bleiben. Drei Jahre, drei Medaillen. Das war das Ziel, als Gordon Herbert im Herbst 2021 den Bundestrainerjob übernommen hat. Zwei Medaillen hat die "Mannschaft des Jahres 2023" schon. 2024 steht Olympia in Paris an.

Das olympische Turnier ist längst das bestbesetzte Kräftemessen im Basketball, einige US-amerikanische Mega-Stars um LeBron James wollen kommen. "Gegen die zu spielen ist der Traum eines jeden Kindes. Sich da ein bisschen rumschubsen zu lassen, wird bestimmt witzig", macht Andreas Obst auf Understatement. Seine Mannschaft ist schließlich in der Weltspitze angekommen – als Weltmeister 2023.